De prijzen worden pas weer verdeeld als corona is verslagen

Beker en medailesZe vallen in de categorie van 'het stille leed'. Nu alle sportwedstrijden en wandelvierdaagsen zijn afgelast, worden er ook geen prijzen en medailles en meer uitgereikt. 'We liggen helemaal stil', klinkt het in de handel van de bekers en medailles.

Eigenaar Henk Talboom houdt 'Bekerhuis Lambregts' nog even 'voor halve dagen' open tot vaderdag. ,,Ik verkoop ook biljartspullen. Af en toe komt er nog iemand langs voor een keu of zo. Voor de rest liggen we helemaal stil."

Om hem heen in zijn zaak aan de Roosendaalse Boulevard staan honderden bekers glimmend te wachten tot het moment dat er weer prijzen te verdelen vallen aan meet. ,,Wielerevenementen, voetbaltoernooitjes, sportdagen, binnensporten, vogeltentoonstellingen, kippen- en konijnenshows, de jeugdronde, de GTC Rally, de Halve Marathon", Talboom somt zuchtend op waar hij dit voorjaar allemaal naast pakt. ,,Het zijn voor ons de kleintjes die het moeten doen. Maar samen zijn het toch meer dan 100 bekers per week", zegt hij over de handel in sportprijzen, die voor meer dan 90 procent in China wordt gemaakt. Italië levert daarnaast het mooiere spul.

De coronacrisis komt voor zaken als die van Talboom bovenop de moordende concurrentie van het internet. ,,Twintig jaar geleden had je nog vier van dit soort zaken in Roosendaal. Nu zijn wij de enige. Driekwart van de handel wordt online rechtstreeks uit China gehaald."

Het maakt dat nog maar een enkele avondvierdaagse bij hem de medailles haalt. ,,Gelukkig mag ik nog wel leveren aan de Halve Marathon van Roosendaal, maar die valt nu ook weg."

Volledig scherm Ronald (l) en Jordi van Zanden voor hun winkel in Oosterhout. © Pix4Profs/René Schotanus

In Oosterhout zien vader en zoon Van Zanden in hun winkel al weken niet veel meer dan hun trots glanzend trofeeën. ,,Af en toe komt er iemand langs voor een bekertje. Voor de beste papa, mama of collega of zo. Maar je kunt stellen dat 98 procent van de omzet weg is", zegt vader Ronald. Ook in Oosterhout voelt hij het niet doorgaan van de talloze voetbaltoernooitjes, clubkampioenschappen, tennisevenementen en jeu de boules-competities aan den lijve. ,,En vergeet ook het afzwemmen niet. Dit is ons hoogseizoen. Daarin valt alles weg."

Hoe klein een voetbaltoernooitje ook is. ,,Voor ons betekent dat twintig bekers. Aan een judotoernooi leverden we vorig jaar 250 bekers. Is toch 4000 euro omzet." Vooral door het wegvallen van de kleinere lokale evenementen worden winkels als die van Talboom en Van Zanden geraakt. ,,Verenigingen komen liever bij ons in de winkels langs. Je wilt zo'n beker toch even en zien en voelen. De aantallen zijn voor hen ook niet interessant om ze online in te kopen", zegt Van Zanden.

Directeur Jeroen Baaij van HSA in Breda bevestigt dat beeld. ,,Er is geen vereniging die geen sportprijzen gebruikt." Daardoor is de markt volgens hem ook zo onverwacht groot. Medailles en vooral bekers, hoe klein ook, worden gekoesterd. ,,Die staan jaren en jaren later nog altijd bij iemand op de kast. Het zijn geen dingen die je weggooit. Er is geprobeerd om de jeugd eigentijdser prijzen te geven. Een snoepzak bijvoorbeeld. Bleek dat ze toch liever een bekertje kregen. Hetzelfde met online-wedstrijden nu. Deelnemers krijgen liever een beker of medaille opgestuurd dan dat ze een oorkonde kunnen uitprinten. Het idee dat medailles iets van vroeger zijn, klopt niet."

De beide winkeliers en de baas van HSA slikken voorlopig hun verlies. ,,We blijven lachen", verzucht Van Zanden. ,,Het voordeel is dat we de hele voorraad ook volgend jaar nog kunnen verkopen", zegt Baaij. Voor veel wedstrijden en evenementen lagen de bestelde prijzen al klaar. ,,Moet er alleen een ander plaatje op gemonteerd worden", denkt Talboom. En als corona dan eindelijk verslagen is, kunnen de prijzen weer verdeeld worden.