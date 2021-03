De ‘postergirl’ van de meerkamp heeft haar lijf weer onder controle

Cees Evers, al 70 jaar in de atletiekwe­reld: ‘We namen wereldster­ren mee naar de Bierfees­ten in het centrum’

5 februari Hij ademt atletiek: Cees Evers blaast over een half jaar 85 kaarsjes uit. het overgrote deel van zijn leven is hij lid van atletiekvereniging Spring. Die 70 jaar als lid leverde een rits aan mooie verhalen op: ,,Ik vergeet nooit dat we wereldsterren mee uitnamen naar de Bierfeesten in het centrum.”