De ‘oude’ Vos ziet zichzelf terug in Van Empel: ‘Als iets niet lukt even flink balen, snel relativeren en op naar de volgende’

Net als op de weg, delen Nederlandse vrouwen ook in het veldrijden de lakens uit. Maar waar het op de weg uitkijken is naar de opvolgers van de dertigers, heeft de gevestigde orde in de cross de handen meer dan vol heeft aan een oprukkend legertje tieners.

Op het NK in Rucphen zijn er zondag in één en dezelfde kampioensrace weliswaar twee titels te winnen (voor eliten en beloften), maar het jonkie dat alle ‘oudjes’ voor weet te blijven, mag ook gewoon de andere rood-wit-blauwe trui aantrekken. Zo zijn de regels en zo gaat de strijd gestreden worden tussen de favorieten in het kamp van de routiniers Lucinda Brand (32), Marianne Vos (34) en Denise Betsema (bijna 29) en dat van de drie tieners Fem van Empel (19), Puck Pieterse (19) en Shirin van Anrooij (19).

De eerste vraag aan Vos en Van Empel is hoe goed de oudste en de jongste van dit zestal elkaar kennen?

Vos: ,,Nog niet zo heel goed. We komen elkaar alleen in de wedstrijden tegen. Fem heeft daarin een enorme opmars gemaakt. Vrijwel niet te stoppen. Nou, dan leer je elkaar wel een beetje kennen.”

Van Empel: ,,Ik ken Marianne van jongs af aan van de wedstrijden waar ik naar ging kijken. Ze heeft laten zien wat er haalbaar is. Dan begin je er ook eerder mee.”

In 2006 werd Marianne op haar achttiende wereldkampioen veldrijden. Ze klopte er de bijna 32-jarige Hanka Kupfernagel in de eindsprint.

Van Empel: ,,Toen was ik dus drie.”

Vos: ,,Hanka was voor mij een voorbeeld, iemand waar ik tegenop keek, maar ik liet me er in de koers niet door afleiden. Ik wilde haar verslaan. Achteraf voelt het wel gek om je voorbeeld te kloppen, maar tijdens die sprint denk je daar niet aan.”

Van Empel kreeg vorig jaar commentaar toen ze oud-wereldkampioene Sanne Cant op de valreep de vierde plaats afpakte. Ze zou daarmee te weinig respect hebben getoond.

Van Empel: ,,Zo zie ik het dus niet. Als ik vierde kan worden, ga ik voor de vierde plek. Het is sport. Ik respecteer Sanne, maar ik ga haar niets cadeau geven.”

Vos: ,,Onder rensters leeft het zo ook niet. Je kan er hooguit van balen als het je overkomt. In sport gaat het niet om afpakken of cadeau krijgen. Je gaat door tot de finish.”

Een net 18-jarige Marianne Vos kroonde zich in 2006 tot wereldkampioen veldrijven bij de vrouwen.

In 2006 was je als enige veruit de jongste in de top-10.

Vos: ,,Natuurlijk weet je dat, maar op dat moment ben je niet zo met leeftijd bezig. Misschien dat Fem dat kan beamen, maar je bent alleen bezig met zo goed mogelijk presteren.”

Van Empel: ,,Zo zie ik het ook ja. In het begin vond ik het wel mooi om tussen de grote dames te rijden. Als dat goed gaat, dan denk je wel even ‘waar ben ik mee bezig’. Maar dan in de goede zin dus. Omdat het mooi is wat je doet. Niet omdat ik denk van ‘wow ik rijd hier tegen Marianne Vos’.”

Is leeftijd meer iets van de buitenwereld dan van jezelf?

Vos: ,,Dat denk ik wel. Ik krijg trouwens andere reacties dan Fem. Bij mij is het meer van: Nou, jij gaat al lang mee. Is het niet een keer mooi geweest? Als ik iets over leeftijd moet zeggen, is dat het juist mooi is dat je onafhankelijk van leeftijd tegen elkaar kunt strijden. Fem rijdt haar eigen koers en is er niet van onder de indruk tegen wie of in wat voor wedstrijd ze koerst. Dat is mooi om te zien, en dat is ook wat je zover brengt. Gewoon uitgaan van je eigen kracht.”

In het Italiaanse Val di Sole boekte Fem van Empel haar eerste zege in de wereldbeker.

Toch valt het op dat nu drie Nederlandse tieners in het veld gemakkelijker de aansluiting vinden met de wereldtop dan op de weg.

Vos: ,,Ik denk dat veldrijden een sport is waar je relatief op jonge leeftijd kunt aanhaken. Het is explosief, het gaat om behendigheid, een beetje lef en je zit niet uren op de fiets. Alleen op sommige stukken is inhoud in het veld een voordeel.”

Van Empel: ,,Ik zie onze leeftijd juist meer als een voordeel. Ik ben gewoon met mijn sport bezig en denk niet: ‘ik ben pas 19, zal ik het vandaag wat rustiger aan doen’. Nee, juist niet. Hetzelfde met de vraag waarom meiden dit leuk vinden om te doen. Vanwege de kou en de modder. Mensen moet niet zo zeuren.”

Op hun achttiende pakten Vos en Van Empel beiden hun eerste wereldtitel in het veld. Zien ze bij elkaar ook dezelfde sportbeleving?

Van Empel: ,,Ik kan alleen maar zeggen dat wanneer ik een doel voor ogen heb, ik er ook voor ga. Als het niet lukt is het jammer. Ik moet dan wel het gevoel hebben dat ik er alles voor gedaan heb. Het is zuur als iets door materiaalpech niet lukt, maar zoiets hoort er in deze sport ook bij.”

Vos: ,,Ik denk dat we een beetje op elkaar lijken inderdaad. Gewoon ergens voor gaan en als het niet lukt even flink balen, snel relativeren en op naar de volgende. Het kan helaas niet altijd goed gaan.”

Wie of wat zijn de voorbeelden van een tiener op de fiets?

Van Empel: ,,De dingen die ik wil bereiken zijn niet echt gebaseerd op een voorbeeld. Ik probeer mijn leerpunten vooral uit de wedstrijd te halen en die mee te nemen naar de volgende cross. Natuurlijk vraag ik af en toe advies aan de een of de ander, maar het is voor mij toch meer zelf de dingen ontdekken. Van je fouten leren. In de koers zie ik ook anderen fouten maken, die ik dan weer probeer te voorkomen.”

Vos: ,,Je ogen open houden, dat is een kwaliteit die ik terugzie bij Fem. Dat je heel erg snel leert en dingen oppikt door rond te kijken. Van de één en de ander iets. Dat betekent niet dat specifiek één iemand een enorm voorbeeld is, maar dat je continue blijft leren van hetgeen je om je heen ziet. Als je dat snel kunt oppakken, noemen ze dat denk ik talent.”

Marianne Vos (links) moest in Val di Sole genoegen nemen met de tweede plek, achter Fem van Empel (midden).