De Omloop van de Baronie ging mee het graf in

DEZE WEEK IN... 1993De Omloop van de Baronie gold drie decennia lang als een monumentale wielerklassieker. Na de editie van 1993 lieten de drie ouder geworden oprichters hun kindje geruisloos van het toneel verdwijnen. Omdat ze zich niet de les lieten lezen door de KNWU? Of hadden ze er eerder moeite mee met hun tijd mee te gaan?

Na de dood van zijn beide ouders hielp zoon Nick van den Wijngaard mee hun huis te ontruimen. ,,We kwamen niks tegen dat met de Omloop van de Baronie te maken had”, stelt hij verrast vast. Ook bij Lia van Tilburg is zo goed als niets meer terug te vinden dat herinnert aan de tijd dat haar overleden man Mart van Tilburg samen met Eduard van den Wijngaard en Enrico Petrucco aan het roer stonden van één van de meest legendarische amateurwielerwedstrijden uit de geschiedenis van de vaderlandse wielersport. Eén grote lus door West-Brabant. Veel wind en kasseien. Finishen op de statige Rouppe van der Voortlaan in Ulvenhout. Dat was de Omloop van de Brabant.

,,Er staat hier alleen nog een tinnen bordje dat wij onze mannen in 1984 cadeau deden bij de 25ste editie. Toen mochten we van hen in de volgwagen meerijden in de koers. De KNWU was er op tegen, maar zij namen ons gewoon mee.”

Zo kent Lia van Tilburg de mannen die in 1960 hun Omloop van de Baronie het levenslicht lieten zien. Ze waren jong, ambitieus en behoorlijk eigenwijs. 34 jaar hielden ze samen met steun en toeverlaat Simon van der Werf hun hoogstaande wielerklassieker overeind. Toen stopten ze ermee. ,,Het waren mannen van de oude stempel geworden”, weet Lia nog. Meegroeien met de tijd was niet hun sterkste punt.

Berg zand

Toen ze in 1993 van de KNWU commentaar kregen over een bocht waarin koploper Frank van Veenendaal onderuit ging in een berg zand, gooide het trio de kont tegen de krib. ,,We slaan een jaar over”, zei voorzitter Eduard van den Wijngaard, die in het dagelijks leven eigenaar was van een drukkerij. Het sponsorgeld werd voornamelijk binnengehaald met de verkoop van advertenties die Eduard plaatste in de zelfgedrukte Omloop-krant.

Dat ene jaar werden er twee. Toen eind vorige eeuw de Dongense wielerfamilie Van Dongen de Omloop nieuw leven in wilde blazen, hielden de Oude Drie dat tegen. Want ze hadden zelf nog altijd plannen voor een terugkeer, verzekerde Van den Wijngaard.

Volledig scherm Wim Prinsen uit Hank denkt in 1968 de Omloop van de Baronie te winnen. De jury wijst na ampel beraad echter de protesterende Cor Baars aan als winnaar. Prinsen zou zijn medevluchter te veel hebben gehinderd in de eindspurt.

Het is er nooit meer van gekomen. De mannen die de Omloop groot hadden gemaakt, lieten hem ook weer nukkig en langzaam verdwijnen. Secretaris Petrucco stierf in 2007, Voorzitter Van den Wijngaard in 2011 en secretaris Van Tilburg in 2013. Vijf jaar geleden gooide Lia van Tilburg het archief van de Omloop weg. ,,De dozen stonden daar maar en er keek al jaren toch niemand meer naar om.”

Van de koers die niet met haar tijd mee wilde gaan, is niets bewaard is gebleven. Geen deelnemerslijsten, geen uitslagen, geen programmaboekjes. De drie namen hun Omloop zo mee in het graf.

Inspiratie

Oud-prof en viervoudig Tourritwinnaar Jeroen Blijlevens denkt met weemoed terug aan de wedstrijd, die hem tijdens zijn jeugd in Rijen al fascineerde. ,,Onderweg ging ik kijken naar de renners die voorbij kwamen. Fantaserend wat het moest zijn om die wedstrijd zelf te rijden.”

De Omloop van de Baronie is een inspiratiebron geweest voor generaties West-Brabantse renners. Blijlevens: ,,Stefan Räkers was een renner waar ik tegen op keek. Hij nam me later aan de hand mee in het wielrennen.” In 1993, in zijn laatste jaar als amateur, was Jerommeke dicht bij zege. Hij reed als een speer, maar werd op de kasseien van het Belgisch Loenhout getroffen door een lekke band. Balend begon hij aan een krachten slopende achtervolging. ,,Ik dacht dat ik goede benen had, maar ik werd voorbijgereden door een Belg met een kale kop. Bleek later Ludo Dierckxsens te zijn geweest.”

Volledig scherm Peer Maas uit Huijbergen klopt Adrie van der Poel met klein verschil in de Omloop van de Baronie van 1980.

Allard Engels

Dankzij de steun van de latere Vlaamse volksheld keerde Blijlevens terug in de voorste groep. Het had hem echter zoveel krachten gekost dat hij in de eindspurt het hoofd moest buigen voor Allard Engels, een ander rappe man.

Het einde van de Omloop viel nagenoeg samen met de doorbraak van Blijlevens als topsprinter in het profpeloton. Van de ondergang van de klassieker kreeg hij daarom weinig mee. Vergeten is hij de Omloop echter nooit. ,,Vooral de finishstraat was geweldig. Een brede, lange weg door door de bossen.”

In de periode dat de Omloop van de kalender verdween maakte de wielersport vooral voor organisators een grote vernieuwing door. Het kwam er op neer dat de specifieke amateurklassiekers verdwenen. Ze gingen op in een nieuw systeem waarin ze onderkant vormden van de profkalender. Een aantal ging voortvarend mee in die verandering. De Ronde van Drenthe bijvoorbeeld heeft nog altijd een prominente plaats binnen het peloton. Net als de Ronde van Overijssel. De tijd dat je met de verkoop van advertenties aan lokale middenstanders een nationale topwedstrijd overeind kon houden, is echter voorbij.

De Omloop van de Baronie is nu nog slechts een herinnering. Wel een mooie herinnering vind Lia van Tilburg.

Volledig scherm De tragiek van de Omloop in beeld. Terwijl Gerard Kemper in 1992 nog voor heel veel toeschouwers de klassieker wint (voor Mario van Vlimmeren), is het een jaar later in feite al gedaan met de monumentale koers. Omdat drie oudere orgaisators niet de les lieten lezen door de juryleden van de KNWU. Voor Jeroen Blijlevens die in 1993 als tweede over de streep kwam is de statige Rouppe van der Voortlaan in Ulvenhout nog altijd de mooist denkbare finishstraat.