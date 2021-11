De Nederlandse koningin van het schaken komt uit Dongen: ‘Dit kwam heel onverwachts’

Tot haar eigen verbazing kroonde Anne Haast zichzelf tot Nederlands kampioen schaken bij de vrouwen. Niet dat de 28-jarige Dongense nog nooit had geschaakt -ze won het NK al vier keer eerder- maar wel omdat ze geen noemenswaardige voorbereiding had gehad. ,,Ik ga er goed over nadenken of ik het schaken weer wat meer ga oppakken.”

In de Nederlandse schaakwereld is er niemand die haar niet kent. Anne Haast deed al negen keer eerder mee aan het NK en reisde heel Europa door voor haar sport. De laatste jaren kwam het schaken op een laag pitje te staan: Haast koos voor haar maatschappelijke carrière als lerares in het basisonderwijs en werd een jaar geleden voor het eerst moeder.

Onverwacht

Veel ervaring of niet: de NK-winst van Haast, zo’n twee weken geleden, kwam voor de 28-jarige zelf als een grote verrassing. ,,Het was echt een lange tijd geleden dat ik serieus had geschaakt”, zegt Haast. ,,Ik werd gevraagd om mee te doen aan het NK, en waar het me de laatste keer niet echt uitkwam, leek het me nu wel leuk. Dat ik won, had ik echt niet verwacht. Het kwam heel onverwachts voor mij.”

Haast had naar eigen zeggen het geluk dat veel tegenstanders ook weinig hadden geschaakt, doordat er mede door corona zeer weinig toernooien waren. ,,Ik kon terugvallen op mijn ervaring, dat helpt heel erg als je het ritme mist.”

Na zeven dagen achtereen geschaakt te hebben -een gemiddeld potje schaken duurt zo’n vier tot zes uur-, moest de Dongense ‘wel even bijkomen’. Het schaken is haar logischerwijs goed bevallen. ,,Maar ik weet niet of ik het weer helemaal ga oppakken”, zegt ze.

Te eenzijdig

Een tijd lang kon ze leven van het schaken, in combinatie met het lesgeven in de denksport. ,,Het was geen vetpot, maar ik kon er wel van rondkomen.” Tóch besloot ze om iets anders te gaan doen. ,,Het werd me te eenzijdig in de schaakwereld. Juist de combinatie van het lesgeven op school en het schaken bevalt me nu heel goed, al is het niet altijd makkelijk te combineren. Ook niet nu ik een dochter heb.”

En dus is het nog maar de vraag of de NK-winst een echt vervolg gaat krijgen voor Haast. ,,Ik kan ook niet meer zo veel trainen als dat ik deed. De partijen zijn daardoor nog vermoeiender. Je moet constant opletten, non-stop gefocust zijn. De winst kwam echt als een verrassing, ik ben even op vakantie gegaan en merk nu nog steeds aan mezelf dat ik er nog niet aan uit ben of ik toch weer meer wil gaan schaken. Ik heb tijd nodig om dit even te laten bezinken en dan zien we het wel. Ik ga niet overhaasten.”