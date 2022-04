De mooiste overwinning van Wim van Est: wachten voor de trein en schelden op de fiets

Hij vertelt het verhaal op een zonovergoten julidag in 1995. Bij hem thuis in Sint Willebrord. We zijn er om het nog maar eens met hem te hebben over zijn duikeling in de afdaling van de Col d’Aubisque in de gele trui. ,,Mijn hart stond stil, maar mijn Pontiac liep”, is de kreet die Van Est beroemd maakt en de populariteit van het toenmalige horlogemerk de hoogte in jaagt. ,,Maar”, zegt de dan 72-jarige Wim van Est, ,,mijn mooiste overwinning haalde ik niet in de Tour, maar in de Ronde van Vlaanderen.”