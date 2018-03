De man van 700 interlands: rolstoelbasketballer Anton de Rooij

De schijnwerpers waren woensdagavond in sporthal Merwestein in Nieuwegein voornamelijk gericht op Anton de Rooij. De interland Nederland - Japan was voor de vijftigjarige rolstoelbasketballer uit Raamsdonksveer de zevenhonderdste in zijn carrière. De onbetwiste recordinternational werd tijdens de rust van het duel geëerd voor zijn bijna dertigjarige loopbaan bij Oranje.

De Rooij kan zich zijn eerste interland nog goed herinneren. ,,Dat was in 1989 bij het Europees kampioenschap in Frankrijk", vertelt hij in een uitgebreid interview op de website van de Nederlandse basketbalbond (NBB). ,,Ik was nog bankspeler en kwam er af en toe in. Gertjan van der Linden was toen onze sterspeler. In 1992 bij de Paralympische Spelen in Barcelona, waar we goud wonnen, kwam ik ook nog van de bank. Vanaf 1993 ben ik een vaste basisspeler geworden."

Motorcrossongeluk

De Rooij liep op negentienjarige leeftijd bij een motorcrossongeluk een dwarslaesie op. ,,Tijdens het revalideren kwam ik met een aantal sporten in aanraking. Ik merkte al snel dat ik voor basketbal het meeste talent had. Aangezien ik een zware handicap heb - ik ben vanaf mijn middel verlamd en kan mijn buikspieren niet gebruiken - geld ik in het rolstoelbasketbal als éénpunter, de zwaarste categorie, qua handicap. Ze wilden me er heel graag bij hebben. Maar het was ook liefde op het eerste gezicht, hoor. Het ongeluk was in 1987, twee jaar later zat ik al in de nationale ploeg."

Quote Ze wilden me er heel graag bij hebben. Maar het was ook liefde op het eerste zicht, hoor. Anton de Rooij

Een WK-wedstrijd tegen Australië in 1998 in Sydney noemt De Rooij zijn mooiste interland. ,,Met twaalfduizend man op de tribune wonnen we in de kwartfinale van het gastland door de twee ‘laagpunters’ van de ploeg, Ruud Detmers en ik. Ruud zorgde voor de voorlaatste score en ik maakte de winnende. De hele hal viel stil. Dat was toch wel een heerlijk moment."