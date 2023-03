De kracht van de Dorpenomloop: ‘Dylan van Baarle en Mikkel Bjerg zijn toch geen vermokkerde renners’

Van Kuijk rekent af met de ‘Zoetemelk’ van de crossdu­atlon Et­ten-Leur: ‘Al voor de zevende keer tweede’

Wielrenner Joop Zoetemelk is natuurlijk immens bekend vanwege die één eindzege in de Tour de France, maar ook vanwege zijn vele tweede plaatsen. De crossduatlon Etten-Leur heeft zijn eigen ‘Zoetemelk’ in de persoon van de Vlaming Wouter Wuilmus. Ook zondag was het weer raak. Hij eindigde achter Geert van Kuijk, voor de zevende keer als tweede.