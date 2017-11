De knie zat de Mulders flink in de weg

'Het is niet zo dat mijn wereld in elkaar stortte. Maar ik heb het er wel heel erg moeilijk mee gehad." Een half jaar na zijn blessure aan de kruisbanden probeert Rick Mulder het moment te relativeren. ,,Natuurlijk was er de twijfel, kom ik er nog bovenop? Vooral opa Ad was mijn grote kracht, met hem heb ik een goede band. Ik heb goede gesprekken met mijn opa gevoerd en ik hield vertrouwen in de club en mijzelf. En FC Utrecht hield vertrouwen in mij."

Het was voor Mulder de tweede blessure in korte tijd. Na zijn overgang van RKC naar Jong FC Utrecht in 2016 raakte hij ook al geblesseerd. ,,Ik was 19 jaar, nog nooit geblesseerd geweest. Tot vorig jaar. Ik speelde op amateurbasis bij Jong FC Utrecht en scheurde de vlies bij de enkel."

Ook toen hield de Domclub vertrouwen in zijn middenvelder. Twintig competitieduels zou Mulder na zijn revalidatie voor het team spelen, wat hem uiteindelijk een profcontract opleverde. Tot tevredenheid van hoofdtrainer Erik ten Hag, die in mei over de nieuwe aanwinst meldde: 'Rick is een aanvallende middenvelder, heeft een goede basistechniek, is groot en fysiek sterk.'

Quote Vooral opa Ad was mijn grote kracht, met hem heb ik een goede band. Rick Mulder

Mulder komt uit een sportieve familie. Vader Kees speelde op niveau bij Unitas in Gorinchem, moeder handbalde en zusje Carlijn speelt eredivisie bij HandbaL Venlo. De hechte familieband komt terug op zijn tatoeage op zijn linkerarm. En dan is er nog opa Ad van den Broek (72), oud-voetballer van Dussense Boys, Uno Animo, Veerse Boys en een veel scorende spits in het Nederlands amateurvoetbalelftal. In 1973 zou hij nog spelen voor hoofdklasser RKC en later werd hij trainer bij veel clubs in het Land van Heusden en Altena. Mulder: ,,Vooral mijn opa is trots, omdat ik hem achterna ga. Het was voor hem een klap dat het mij tegenzat. Maar hij zegt: 'Altijd doorzetten, dat levert ook altijd iets op'. Hij was er ook bij toen ik in Galgenwaard het contract tekende. Mijn opa is erg betrokken, we hebben iedere dag wel even contact."

Betrokken

Voor zijn revalidatie volgt Mulder dagelijks een herstelprogramma bij de KNVB in Zeist. Bijzonder, noemt hij dat. ,,Alleen spelers die een contract bij hun club hebben, mogen er naar toe. De faciliteiten zijn prima, op elk gewenst moment staat er een ergotherapeut voor je klaar. Daarnaast volg ik de wedstrijden van mijn ploeg. Ik word ook betrokken bij het team. Na de wedstrijd snel het kleedlokaal in en bij een overwinning meevieren." Mulder is nog niet speelfit. ,,Elke week wordt de belasting verhoogd, ik hoop eind februari bij de groep aan te sluiten."

Volledig scherm 17-04-17 Rick Mulder (L) in duel met Tarik Tissoudali. Archieffoto. © Foto Ruud Voest

Carlijn

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen sloeg de schrik om het hart van Carlijn Mulder. De handbalster van handbalvereniging Venlo raakte aan haar knie geblesseerd en de prognose was: opereren.

,,Het kwam op een rot moment, net voor de start van de competitie", zegt Carlijn Mulder erover. ,,Daarbij kwam dat ik nog nooit een ernstige blessure had gehad, laat staan een operatie. Dat maakte me best wel zenuwachtig. Bij de kijkoperatie van de meniscus koos ik voor het knippen. Zes weken langs de kant staan vond ik lang genoeg. Het was ook de snelste manier om weer terug te komen. De kijkoperatie deed echt veel pijn, maar ik heb me er doorheen gesleept."

Quote Ik verwacht over twee weken tegen VZV weer volledig beschikbaar te zijn voor het team Carlijn Mulder

Inmiddels is het acht weken geleden dat haar binnenmeniscus weggeknipt werd. Het revalidatieproces is bijna voorbij en de eerste speelminuten maakte Mulder in het uitduel tegen E&O in Emmen. ,,Afgelopen week tegen Foreholte mocht ik al 20 minuten spelen; ik verwacht over twee weken tegen VZV weer volledig beschikbaar te zijn voor het team", voorspelt de speelster.

De midden opbouwspeelster wil dit seizoen met Handbal Venlo in de top-4 van de eredivisie eindigen. Dat zou betekenen dat de Limburgse eredivisionist dan mag deelnemen aan een Europees toernooi.