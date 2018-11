‘De kinderen maken mijn dag’

Momenteel steekt Iris Polak vijf uur per week in gymnastiekvereniging Alpha, maar ze zou wat graag nog meer uren aan haar club besteden. ,,Een jurycursus lijkt mij interessant en over een paar jaar zou ik graag de selectie willen trainen’', vertelt Polak, die nu bijna acht jaar als vrijwilliger aan Alpha is verbonden.

Soms streng

Ze geniet een tussenjaar en werkt in de bediening bij een fastfoodketen. Heel vreemd klinkt het niet uit haar mond als ze zegt dat ze graag naar de pabo wil of pedagogische wetenschappen wil studeren. Ook daar zal Polak in de weer zijn met kinderen van alle leeftijden, net als die drie dagen in de week bij Alpha. Om de nieuwe Sanne Wevers en Epke Zonderland goed te begeleiden, vraagt ze om stilte als zij of een ander aan het woord is. Dan kan ze soms streng uit de hoek komen, vindt ze zelf. ,,Ik houd er niet van als de kinderen lopen te smiespelen tijdens de uitleg, omdat het belangrijk is dat ze opletten. Maar ik heb nog nooit iemand eruit gestuurd of aan de kant laten zitten.’'