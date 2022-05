De Haenen promoveert naar hoofdklasse: ‘Dat we dit nog mogen meemaken’

,,Op de eerste wedstrijddag zagen we de handicaps van de andere teams, toen bleek dat we een van de betere teams waren”, blikt captain Daphne van Houten terug. ,,Maar tot aan de laatste wedstrijddag lag het kampioenschap nog open.”

De laatste speelronde won De Haenen met 18-0 en daarmee haalden de dames de titel binnen. ,,Daar waren we echt wel trots op. We hadden de foursomes omgegooid om de kans op een 6-0-voorsprong te vergroten, maar dan loop je ook het risico om 6-0 achter te komen.” Het pakte goed uit voor De Haenen en zij gingen met de gehoopte voorsprong de singles in. Die werden ook allemaal gewonnen en zo stond er 18-0 op het scorebord. Daarmee verzekerde De Haenen zich van het kampioenschap en deelname aan de play-offs om promotie naar de hoofdklasse. ,,Het lag niet in de lijn der verwachting dat we de promotiewedstrijd zouden winnen”, bekende Van Houten.

‘Viel net onze kant op’

Die allesbeslissende wedstrijd was razend spannend. ,,Na de ochtend stonden we 4-2 achter. Ik moest mijn single winnen om op gelijke hoogte te komen. De hele dag lag het dicht bij elkaar, het viel allemaal net onze kant op.” Want de club uit Teteringen kwam terug tot 9-9. De eindstand moest bepaald worden door een play-off, waarin van beide teams één speelster één hole speelt tot het beslist is. ,,Dan speel je een hele dag en hangt het uiteindelijk van één hole af wie er promoveert”, vertelt Van Houten vol ongeloof. De teamcaptain sloeg zelf af en won de play-off.

,,De ontlading was groot. We hebben heel hard getraind en het maximale eruit gehaald. Zelfs meer dan verwacht. Ik ben zo enorm trots op iedereen”, vertelt Van Houten enthousiast. ,,We hebben geen heel groot feest gevierd. Het was een ontzettend lange en vermoeiende dag en we moesten nog twee uur terug rijden. Bij de seizoensevaluatie halen we dat in. Sommige teamgenoten reageerden vol ongeloof op de prestatie”, vertelt Van Houten lachend. ,,Dat we dit nog mee mogen maken.”

De speelsters van De Haenen zijn tussen de 45 en 60 jaar. De 23-jarige Van Houten, die vanwege scoliose op de European Disabled Golf Association Tour uitkomt, is de uitzondering in het team waar ook haar moeder deel van uitmaakt.

Nu de competitie erop zit nemen de teamgenoten van Van Houten deel aan de matchplay kampioenschappen van De Haenen. Daar kan zij haar titel niet verdedigen omdat ze dit weekend deelneemt aan de Porsche Open in Hamburg.