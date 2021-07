De gele trui dragen voelde in 1987 best gewoon voor Jelle Nijdam: ,,Maar dat was het eigenlijk niet”

De Vuelta houdt woord en doet Brabant aan: ‘Mooi dat het nu toch gaat gebeuren’

26 mei Hij komt, hij komt! Maar vooral, hij komt toch! De Spaanse Vuelta heeft woord gehouden en laat weten dat de ronde in augustus 2022 van start gaat in Nederland. Ook wordt vastgehouden aan het oorspronkelijke schema, wat inhoudt dat de tweede etappe vertrekt vanuit Den Bosch en dat de derde rit start en finisht in Breda.