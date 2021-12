De Freytas en Schipperen de sterkste bij Enclavecross, maar veel onduidelijk over de rest van het veldloopseizoen

Uiteraard ging het bij de Enclavecross eerst over wie de zeges pakten. Maar daarna ging het toch al snel over hoe het de komende weken, zo niet maanden verder moet.

Organisator AV Gloria had vorige week over het doorgaan van de Enclavecross niet lang hoeven nadenken. Er was een coronacheck bij het betreden van het wedstrijdterrein en nog ter plekke inschrijven wat heel normaal is bij regionale evenementen, was niet mogelijk. Met 323 inschrijvingen was men uitermate tevreden.

Ook wie de wedstrijden bij de mannen en vrouwen op hun naam schreven, was snel duidelijk. Dat werden met een kleine, maar duidelijke voorsprong bij de vrouwen de talentvolle jeugdige Bieke Schipperen van Scorpio en bij de mannen afgetekend Dennis de Freytas van Attila.

Maar wat de gevolgen zijn van de nieuwe coronamaatregelen op het veldloopseizoen, was een onderwerp dat langer besproken werd. Zo kunnen, net als in veel andere sporten, de groepstrainingen bij de verenigingen in de avonduren niet doorgaan, maar ook over de wedstrijden de komende periode is grote onduidelijkheid.

,,De nationale wedstrijden zoals de veldlopen in Soest en Breda liggen er uit”, zo wisten de beide winnaars na afloop te melden, maar ook in de regio is veel onduidelijkheid. ,,Over twee weken is er geen Lidocross in Waalwijk”, vulde Denis de Freytas aan. ,,En ook de stratenloop in Waspik is gecanceld, maar het is nog niet duidelijk of de cross l’Avant Sylvestre in Reusel er volgende week wel is. Hij staat nog op het programma.” Als je het de 31-jarige loper uit Etten-Leur vraagt, blijft die wedstrijd ook op het programma staan.

Gas terug genomen

,,Na de marathon van Rotterdam die gelukkig wel doorging heb ik natuurlijk gas terug moeten nemen, maar ik begon net weer wat meer in vorm te komen. Daar zijn deze regionale crosswedstrijden prima voor geschikt”, aldus De Freytas.

‘Je moet gewoon trainen en maar kijken wat er wel of niet kan’, kreeg hij van de gelouterde Armand van der Smissen te horen. Maar De Freytas, die aangeeft zich buitengewoon thuis te voelen in de trainingsgroep van Jack van Avendonk bij Attila, wil graag weten waar hij op wedstrijdniveau aan toe is. ,,De crosswedstrijden in januari in Rijen en in Dongen wellicht”, hoopt De Freytas wel te kunnen lopen.

In Baarle-Nassau moest De Freytas Peer Voesenek van Scorpio twee rondes voor zich dulden, om daarna op de 9500 meter lange cross nog ruim van hem weg te lopen: 31.41 tegen 32.21. Op bijna een minuut werd Lucas van der Linden van Spiridon derde.

Misschien dat eind december de Ouwejaarsloop op de weg over 10 kilometer in Hilvarenbeek of de Aowjoarscross in Oirschot nog doorgaan. Onduidelijkheid alom.

Talentvol

De 17-jarige Bieke Schipperen uit Dussen ging bij de vrouwen over 5700 meter direct aan de leiding. Ze had in haar wedstrijd al snel een kleine voorsprong op de Tilburgse Sarah van Grunsven. Een voorsprong die de talentvolle loopster niet meer uit handen gaf.

Van Grunsven was na afloop niet helemaal content met haar prestatie, maar ze verloor niet van zomaar iemand. Schipperen, die door de naweeën van een griepje de Warandeloop op zondag 28 november moest laten schieten, is onmiskenbaar talentvol. ,,Als ik deze zomer de havo heb afgerond, ga ik naar Amerika waar ik kan studeren en sporten aan de Florida State University in Tallahassee. Mijn afstand is dan de 1500 meter.”

Ook deze A-juniore van Scorpio had nog graag wat crossen gedaan voor die tijd, maar heeft in ieder geval al een duidelijk alternatief klaar liggen. ,,Ik ga me verder voorbereiden op de NK indoor in Apeldoorn over een paar maanden.”