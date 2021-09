De ene Femke is de andere Femke niet: ‘Ik weet hoe hard zij ervoor werk, hoeveel je heeft opgegeven’

Als Femke & Femke deelden ze in 2015 de kamer op het Europees Olympisch Jeugd Festival. Zes jaar later is de één een wereldster op de atletiekbaan en de ander nog steeds een ‘nuchtere Zundertse meid’ die wel ziet wat de toekomst haar brengt als hordenloopster.

Drie olympiërs (Vetter, Broersen en Van de Wiel) zette AV Sprint afgelopen zondag in om proberen in de de hoogste klasse van de vaderlandse clubcompetitie terecht te komen. De grootste aandeel in die uiteindelijke promotie had echter Femke Frijters, met drie zeges op respectievelijk de 100 meter horden, de 400 horden en als startloopster op de 4x400 meter estafette.

Het is tekenend voor de 20-jarige fysiotherapie-studente uit Zundert dat ze ook in de schaduw van een tot bloei gekomen generatie van topatletes met succes haar ding doet.

Onwerkelijk

Niet dat ze dat lastig vindt, laat ze the day after weten. ,,Het zou fantastisch zijn als ik ook ooit de Olympische Spelen zou halen. Op dit moment lijkt me dat echter een beetje onwerkelijk omdat ik het er nu niet voor over heb om daar andere dingen voor op te geven.”

Wat ze niet wil opgeven bijvoorbeeld? ,,Mijn opleiding aan de Avans hogeschool in Breda. Die blijft nog steeds bovenaan staan. Die wil ik afmaken zonder studievertraging. Daarnaast heb ik het thuis heel fijn met mijn vrienden en familie. Ik zal nu niet snel zeggen dat ik op Papendal wil gaan wonen.”

Papendal, de kraamkamer van al het goud, zilver en brons dat er plots blinkt in de Nederlandse atletiek. ,,Je ziet inderdaad dat alle talenten op Papendal nu aan het uitbloeien zijn. Ze laten zien dat het haalbaar is als je er voor wilt gaan.” Doet dat Femke ook niet verlangen naar meer? ,,Ik ben niet zo’n dromer. Ik ben meer een nuchtere Zundertse meid.”

Femke Bol

Een Zundertse meid die in 2015 tijdens het Europees Olympische Jeugd Festival (EYOF) in Tblisi nog de kamer deelde met ene Femke Bol. ,,Femke is zeker een grote inspiratie voor mij, maar ook nog altijd een vriendin. Ik vind het prachtig om te zien wat ze doet en hoe ze het doet. Twee jaar geleden kwamen we op het EK onder de 20 ook nog samen uit op de 400 horden. Vanaf toen is ze in één grote lijn naar de top gestegen. Het verschil met haar op die afstand is nu zo’n zes seconden.”

Denk je dan ook niet: wat heb ik niet goed gedaan? ,,Welnee. Ik vind het vooral mooi voor haar. Alles wat ze doet lijkt haar gemakkelijk af te gaan, maar ik weet hoeveel zij er voor heeft opgegeven. En hoe hard dat ze er voor heeft gewerkt. Dan denk ik: zij had het er allemaal voor over. Ik kijk er echter anders naar. Zo van, wat als je nu alles aan de kant zet voor de sport en het wordt uiteindelijk niks?”

Hebben ze je wel proberen over te halen om ook naar Papendal te verhuizen? ,,Nee. Misschien als dat wel was gebeurd, zou ik wat serieuzer over nagedacht hebben. En wie weet denk ik er over een jaar alweer anders over en ga ik ook voor. Ik ben pas 20.”

Ambitie

Met welke ambities ga je dan nu het nieuwe seizoen in? ,,Met de ambitie om mezelf te verbeteren. Kijken of ik een pas minder kan zetten tussen de horden bijvoorbeeld. Als dat lukt, zie je dat vanzelf terug in de tijden en prestaties. Zo heb ik altijd gewerkt. Ik stel mijn doelen vast aan de hand van wat ik denk dat haalbaar is op dat moment.”

Je krijgt nu wel dat je er pas bij hoort als een olympiër bent. ,,Je moet inderdaad aan de Spelen hebben meegedaan, wil je in Nederland erkenning krijgen. Zo niet, dat moet je dat als atlete een plek geven. Of zorgen dat je er ook komt te staan.”

Volledig scherm Femke Bol won donderdagavond de 400 meter horden tijdens de Diamond League-wedstrijd in Zwitserland. © EPA