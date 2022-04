De Bruijn komt na schorsing ijzersterk terug bij NK driebanden en haalt de finale

Drie keer moest Jean Paul de Bruijn het NK driebanden aan zich voorbij laten gaan. De biljarter uit het Zeeuwse Hulst was geschorst omdat hij toernooien speelde in Korea. Hij is ijzersterk teruggekomen en plaatste zich zaterdagmiddag voor de finale van het NK.

Het werd in zijn halve finale tegen Hagenaar Jeffrey Jorissen niet zó spannend als de thriller tegen Huub Wilkowski in de kwartfinale (4-3 in sets), maar De Bruijn moest weer diep gaan voor de overwinning. Daar zag het niet naar uit toen hij de eerste drie sets had binnengehaald en in de vierde bij 9-8 een matchbal kreeg. Maar die ging mis en vervolgens greep Jorissen zijn strohalm. En hij pakte ook de vijfde set.

Stress

In de slotfase van de zesde hield De Bruijn zijn hoofd het koelst toen beide spelers zichbaar door de stress bevangen werden. Bij zijn tweede matchbal ging de Zeeuw vol in de aanval en dat betaalde zich uit. ,,Vol er op”, constateerde De Bruijn na afloop. ,,Maar als die mis was gegaan, dan had ik iets moois laten liggen en was de kans heel groot dat het op een zevende set was aangekomen.”

Ruimschoots

De schorsing van De Bruijn vanwege zijn deelname aan het lucratieve driebanden-circuit in Korea was net op tijd afgelopen om zich nog te kunnen plaatsen voor het NK. ,,De eerste van de drie Grand Prix mocht ik nog niet meedoen. Bij de tweede haalde ik de finale en de derde won ik, zodat ik nog ruimschoots voldoende punten haalde om hier in Berlicum aan het NK te kunnen meedoen. En dan haal ik hier ook de finale. Echt mooi.”

De tegenstander van De Bruijn - die in 2008 en 2013 Nederlands kampioen werd, komt uit de partij tussen de West-Brabanders Dick Jaspers en Barry van Beers.

NK driebanden in Berlicum, halve finales:

Jean Paul de Bruijn - Jeffrey Jorissen 4-2 (10-3, 10-7, 10-2, 9-10, 4-10, 10-8).

Dick Jaspers - Barry van Beers