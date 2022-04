De blauwe brigade: onmisbaar en liefst zo onzichtbaar mogelijk

Moto2 Domper voor Bredanaar Zonta van den Goorbergh: tiener crasht na veelbelo­ven­de kwalifica­tie

Zijn uitstekende kwalificatie leek de opmaat naar een mooi weekend in de Moto2, maar voor de Bredase tiener Zonta van den Goorbergh is de Moto2-race in Argentinië uitgelopen op een deceptie. De Brabander crashte al vroeg in de wedstrijd.

