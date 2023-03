De aloude Acht van Chaam gaat verjongen: ‘Het is tijd voor wat meer reuring’

Column ‘Het KNVB-plan voor het amateur­voet­bal levert meer derby's op, dat willen we toch allemaal?’

Hij is oud-speler en oud-jeugdtrainer van NAC en loopt al zijn hele leven rond in het (amateur)voetbal. Eens per week laat Johan Gabriëls zijn licht schijnen op ‘de Parel van het Zuiden’ of wat er nog meer speelt in het gekke voetbalwereldje. Deze week: een ode aan de amateurvoetbalderby, die door een KNVB-plan meer op het programma komen te staan.