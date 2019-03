David Dekker iedereen te snel af in Omloop van de Houtse Linies

OMLoop van de Houtse liniesDavid Dekker (21) heeft zondagmiddag in een winderig Den Hout de 33ste editie van de Omloop van de Houtse Linies gewonnen. De jongste zoon van Erik Dekker toonde zich in de eindsprint de veruit snelste van een kopgroep van twaalf man. De Metec-man won enkele weken geleden in Brussel ook al Brussel-Opwijk.

Björn Bakker van John Deere finishte als tweede. De derde podiumplek was voor Nils Wolffenbuttel van VolkerWessels Cycling dat met drie man in de kopgroep vertegenwoordigd was.

Gezien het overtal dat de ploeg van Allard Engels had verbaasde het eenling Dekker 'dat er in de finale niet zo veel gebeurde.’ Met een gangetje van 30 per uur sukkelde de kopgroep naar de finishlijn in Den Hout. Op de laatste kasseienstrook probeerde Timo de Jong het voor VolkerWessels nog met een ultieme aanval, maar die werd gepareerd door Dekker.

In de eindsprint had hij vervolgens geen moeite met de andere elf vluchters. ,,Minne Verboom (SEG) trok hem ook nog eens keurig aan voor mij", zei de winnaar, die de hele dag niet uit de spits van de wedstrijd was weggeweest.

De slag van de dag viel iets voor halfkoers. Negen renners trokken een waaier en sloegen een gat. De negen: David Dekker (Metec), Nils Wolffenbuttel, Timo de Jong, Max Kroonen (allen VolkerWessels), Björn Bakker (John Deere Cycling), Minne Verboom, Giorgius Stavrakakis (beiden SEG Racing) , Jasper Schouten (Allinq) en Jarno Gmelich Meijling (Volharding). Ze veroverden snel een voorsprong van 50 seconden en hielden die marge lang vast.

Zo'n 50 kilometer voor de finish zetten Nils Sinschek, Wim Wittenberg (beiden van de organiserende vereniging De Jonge Renner), Jesper Rasch (SEG Racing) en Sjors Dekker (John Deere Cycling) vanuit het peloton de achtervolging in. Een goede twintig kilometer verder hadden ze de leiders te pakken. Daarbij was Stavrakakis inmiddels weggevallen.