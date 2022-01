Darter Damian Mol vol blijdschap én ongeloof na winnen van tourcard: ‘Heb wel een traantje gelaten’

wereldbeker Rucphen Dé Carrousel van Rucphen promoveert mee naar de wereldbe­ker: ‘Je wordt er op den duur horendol van’

‘Camiels Carrousel’ is op zijn minst het opvallende uithangbord van de veldrit in Rucphen. Het publiek vergaapt zich aan de mallemolen van de cross. Of de renners er net zo blij mee zijn is echter de vraag.

18 december