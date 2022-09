Dapper Push maakt het HC Den Bosch ruim een half uur lastig

Push had zich voor de tweede ronde geplaatst door HOD in Valkenswaard met 1-2 te kloppen. De ploeg van coach Pim Houben is goed begonnen aan de competitie in de promotiedivisie, het tweede landelijke niveau, en was benieuwd hoe het zich zou verhouden tot de veelvoudig landskampioen uit Den Bosch, die een matige start kende in de hoofdklasse.