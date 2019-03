Danny van Trijp maakt naam in dartswereld: ‘Ik droom van het WK’

Het mag dan wel bij de eerste ronde gebleven zijn, niemand neemt Danny van Trijp zijn debuut op het European Darts Open af. De verrassing was groot toen de 22-jarige darter uit Etten-Leur vorige week 44 concurrenten achter zich liet in het kwalificatietoernooi in Leverkusen. Ook voor hem zelf. ,,Ik zat al een hele tijd niet lekker in mijn vel, had dus totaal niet het gevoel dat ik het zou halen. Maar ik hield me vast aan resultaten uit het verleden. Van alle tegenstanders die ik trof had ik nog nooit verloren.”

Met een 6-0 white wash rekende Van Trijp met Michael Rasztovitz af, waardoor het weekend in Duitsland een heel andere wending kreeg. ,,Ja, dat was even schakelen. We namen met wat andere collega-darters een hotelletje, ging op tijd slapen en de volgende dag stond ik alweer te gooien. Helaas zat de loting wat tegen.”

Tegen Adam Hunt strandde het sprookje voor de twintiger (3-6). ,,Hij gooide een enorm hoog gemiddelde, maar ik speelde ook meer dan prima. Jammer dat het toernooi al in de eerste ronde eindigde, maar ik heb mezelf op een groot PDC-toernooi kunnen laten zien.” Michael van Gerwen ging er uiteindelijk vandoor met de toernooizege in Leverkusen.

Van Trijp is een nieuwkomer in de dartwereld te noemen. Pas drie jaar geleden gooide hij zijn eerste pijlen in het café. Van Trijp bleek een talent, net als tweelingbroer Wesley. ,,Vroeger trainden wij ook veel samen”, zegt hij over zijn broer. ,,Maar nu werkt hij vooral ‘s avonds en ik overdag.” Beiden kozen een andere weg naar de top. Maar op toernooien verspreid over heel Europa zijn de twee vaak herenigd.

De sport bracht Van Trijp alleen in 2019 al meerdere malen in Engeland en Duitsland. Het zijn kilometers die hij maakt om zich te ontwikkelen, een betere darter te worden. Het debuut op het grote podium geeft hem alleen maar meer zelfvertrouwen. Maar relativeren doet hij ook. ,,Ik dart pas drie jaar, dat moet ik niet vergeten. Het gaat nu allemaal snel, heb veel te danken aan vriend en teamgenoot Mitchell von Schukkmann, die altijd in mij geloofde. Binnen een paar jaar hoop ik mijn tourkaart te kunnen pakken, dan begint het grote werk pas echt. Mijn droom? Het WK darts spelen.”

Quote Een bijnaam? Die heb ik nog niet echt. Ze noemden me wel eens Boeing, omdat ik zo groot ben. Danny van Trijp (22)

Afgelopen donderdag kreeg de Etten-Leurenaar de kans om het German Darts Championship te bereiken, en weer een klein stapje dichter tot zijn droom te komen. In de halve finale van het kwalificatietoernooi ging het mis tegen Cody Harris (6-2). Van Trijp, die naast het darten zijn centen verdiend als pakketbezorger, zit er niet mee. Hij heeft zichzelf tussen de grote namen weten te gooien.

Walk-on song

Een volgende stap richting de darts-top is dus gezet. Dat bleek al te meer toen hij gevraagd werd een walk-on song te kiezen. Niets in de stijl van Michael van Gerwen’s Seven Nation Army, of Raymond van Barneveld’s Eye Of The Tiger. Nee, een opzwepende hardstylebeat vulde de Duitse zaal bij het opkomen van Van Trijp. ,,Unity, van Dimitri Vegas & Like Mike en Hardwell. Dat vind ik mooi. De commentator merkte op dat veel jonge Nederlanders voor hardstyle kiezen.”