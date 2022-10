Danny van Trijp houdt zijn pijlen anders vast en dat brengt hem nu naar het WK Darts: 'Dit mag niet mijn plafond zijn’

Waar je pijlen iets anders vasthouden wel niet toe kan leiden. Danny van Trijp veranderde iets kleins aan zijn spel en zie: hij staat over 57 dagen op het WK met mannen als Van Gerwen, Gerwyn Price en Peter Wright. Een gesprek met de 25-jarige West-Brabander over het gooien in het Alexandra Palace, zijn ambities en hoe die kleine aanpassing een groot verschil maakte.