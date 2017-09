Damesteam Tanaka wil de nationale top uitdagen

De meeste goede tafeltennissters spelen voornamelijk individueel toernooien of zitten in een competitieteam met mannen. De reden: het wereldje in de nationale vrouwentop is niet groot. Enerzijds jammer voor de vrouwen dat de sport bij hun seksegenoten niet heel populair is, maar hierdoor was het wel makkelijk voor Femke Boot (21) en Julia Janssen (18) om twee geschikte ploegmaatjes te vinden. De twee Etten-Leurse jongedames liepen al een jaar bij hun club Tanaka rond met het idee om een damesteam te starten en vonden het tijd voor actie. Met plaatsgenoot Esmee Schaar (21) en Sophie Dijkers (55) uit Goes strikte het duo twee soortgelijke speelsters: vrouwen met wedstrijdervaring op hoog niveau die oren hadden naar de vorming van een nieuw damesteam. Joyce Bruijs (19) staat op hun reservelijst.

Realistisch

Een nieuw damesteam met grote ambities start normaal gesproken in de tweede divisie, het derde niveau van Nederland. Maar omdat de speelsters van Tanaka gezamenlijk een behoorlijk CV aan landelijke toernooien op tafel kunnen leggen, werd hun verzoek om direct een niveau hoger te starten door de bond geaccepteerd. En dus speelt het zaterdag de eerste wedstrijd om 14.00 uur in Etten-Leur tegen Alexandria'66. ,,Dit is bijzonder, maar ook realistisch", denkt Boot. ,,We spelen allemaal al jarenlang op hoog niveau en trainen meerdere malen per week. Op basis van onze persoonlijke ranking is het hierdoor niet gek dat we mogen meedoen aan deze poule." Haar maatje Julia Janssen denkt er hetzelfde over. "We zijn niet de minste speelsters. Als team hebben we de laatste weken eenmaal per week samen getraind, zodat we op elkaar ingespeeld zijn."

Eredivisie