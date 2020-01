Dakar-dag vol kopzorgen voor Koolen en Van den Goorbergh: ‘Voor de monteurs hoop werk te doen’

Bij het ingaan van de neutralisatie reden ze nog op een keurige tiende plaats en hadden ze al heel wat concurrenten in de SSV-klasse ingehaald. ,,Op de neutralisatie zetten we de motor uit om even een nieuwe riem te bevestigen. Als we weer instappen, reageert de elektronica niet meer op het gaspedaal. Dat heeft ons ruim een half uur gekost”, deed Koolen na afloop zijn verhaal.

,,Ook in het tweede deel hebben we een paar keer moeten stoppen wegens een elektronica-probleem. Voor de monteurs is er vannacht een hoop werk te doen”, aldus Koolen, die ruim 51 minuten langer over de 319 kilometer deed dan dagwinnaar Aron Domzala uit Polen.