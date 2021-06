Dafne Schippers is ‘echt’ blij met haar Nederlandse titel in Breda

De stemming in de mixed zone van de NK atletiek hield gelijke tred met het weer boven Breda. Er werd gelachen en er werden teleurstellingen verwerkt. Dafne Schippers was onmiskenbaar het zonnetje in huis. ,,Dat het regende was niet erg. We zijn wel wat gewend”, zei de Utrechtse atlete nadat ze de finale van de 100 meter had gewonnen in een tijd van 11.20.