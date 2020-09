Daan Vansintmaartensdijk pakt sluitstuk; Timo de Jong eindwinnaar

Ambitieus Pelikaan is op zoek naar meer rendement: ‘We hebben er veel zin in’

6 september Ze deden lekker mee afgelopen seizoen in de tweede klasse, de hockey-vrouwen van Pelikaan. Na het abrupte einde van het seizoen is er ook nu weer hoop in Roosendaal. De versterkte en nog steeds jonge ploeg hoopt op een top drie-notering.