Corona houdt Italiaanse Giants-speler Domenico Esposito 'gevangen’ in Bergen op Zoom

Natuurlijk is het meer dan dat. Overdag is Esposito aan het werk in de Rotterdamse haven, terwijl zijn vriendin Emma Barone haar taken vervult bij Dow Chemical in Terneuzen. Maar ’s avonds zitten ze in hun woning in de Bergse binnenstad. Voor de tv. Of aan de telefoon. ,,Want ik bel elke dag met mijn familie ”, vertelt Esposito. ,,Gelukkig is Napels bijlange niet zo erg getroffen door het coronavirus als het noorden van Italië. Van mijn familie heeft helemaal niemand corona. En ik heb een grote familie”, voegt hij eraan toe.