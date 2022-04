Corné Kuijpers trots na zilver op NK: ‘We wilden gewoon een lekker dagje snookeren’

Wat waren de verwachtingen?

,,We wilden gewoon een gezellig dagje snookeren. Samen hebben we wat Eredivisie-ervaring in België, maar we zijn geen toppers. Ivo heeft wel eens de Dutch Grand Prix gewonnen, maar dit jaar had hij maar drie of vier keer getraind. Ik heb nog nooit iets gewonnen, maar houd me wel veel bezig met snooker en geef ook les bij Snookercoaching.nl. Eigenlijk gingen we met nul verwachtingen het NK in.”

Hoe verliep de poulefase?

,,We begonnen eigenlijk echt dramatisch. Om door te gaan naar de knock-outs moesten we een shoot-out spelen. Het liep niet best en het leek erop dat we eruit zouden vliegen. Ivo had zijn vest al aan en wilde naar huis. Toch gingen we door en toen stonden we ineens in de kwartfinale.”

Kan je wat vertellen over jullie verleden als duo?

,,Als achttienjarigen speelde we op het MTS in Bergen op Zoom al wel eens een potje samen. Nu zijn we dertig jaar verder en het NK was de derde keer dat we als duo speelden. We snookeren echter al zo’n zeven jaar samen, daarvoor zaten we samen in een snookerteam.”

Gingen de knock-outs beter?

,,De kwartfinale was memorabel. We moesten tegen topfavorieten René van Rijsbergen en Ameer Baksh en schakelden ze uit. De halve finale wonnen we met 3-1, waardoor we het tot de finale schopten. De avond voor het NK heb ik T-shirts laten bedrukken waarop stond ‘Legendary snookerteam Kuijpers en Kraus’. Inmiddels heb ik ze aangepast en er ‘finalist’ bijgezet.”

Waren jullie teleurgesteld of vooral trots na de finale?

,,We speelden tegen Mark Stuten en Sebastiaan Kan. We speelden best aardig maar ze waren gewoon te goed voor ons. Er heerste na afloop alleen maar euforie. Er was totaal geen teleurstelling, we hebben heel erg genoten. Dit gaan we misschien nooit meer voor elkaar krijgen, het balletje rolde onze kant op.”

Is er na jullie onverwachtse succes smaak naar meer?

,,Nu gaan we weer gewoon individueel clubcompetitie spelen. Qua koppels hebben we volgend jaar weer een kans.”