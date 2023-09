Competitie begint meteen met Bredase derby: Zwart-Wit moet meerdere erkennen in Breda

De mannen van hockeyclub Breda en Zwart-Wit speelden in het openingsweekend van de overgangsklasse B direct een heuse stadsderby. De thuisclub bleek met name in de afronding effectiever, Breda won uiteindelijk met 3-1.

Voor zowel Breda als Zwart-Wit geldt dat ze in een ontwikkelingsproces zitten. In de onderlinge derby bleek Breda daarin iets verder te zijn. Zwart-Wit kreeg uit tegenaanvallen en strafcorners zeker niet minder mogelijkheden, maar zette die tot aan de slotfase niet om in doelpunten. Al in het eerste kwart lukte dat Breda wel twee keer. Uit een uitgespeelde aanval maakte Thijs Trumpi, die deze zomer juist overkwam van Zwart-Wit, de 1-0. Alexander van den Bosch sleepte even later een strafcorner binnen voor 2-0.

In het tweede kwart was Zwart-Wit hockeyend niet minder, maar de gasten speelden aanvalssituaties niet goed uit. Hierdoor kon Breda verdedigend goed in het spel blijven, ook in deze moeilijke fase wist de thuisclub rust in het spel te behouden en overeind te blijven. Na rust viel juist Breda aan en wederom scoorde Trumpi: 3-0. Pas in de slotfase wist Zwart-Wit via Danjel Vuckovic tegen te scoren, kort nadat de ploeg de mogelijkheid hiertoe uit een strafbal ook nog had laten liggen.

Meer rust

Breda lijkt dus verder in het proces, waar Sven Coenen inmiddels voor het derde seizoen hoofdcoach is. ,,Twee jaar geleden zijn we er kantje boord via shoot-outs in gebleven. Vorig seizoen liep het al beter, nadat we zelfs even derde hadden gestaan, eindigden we steady als zesde.”

,,Er zit nu meer rust in ja, we weten hoe we moeten spelen", vervolgt Coenen. ,,De taken per positie staan vast. Dat ging vandaag hetzelfde als voor de zomer, de afspraken zijn belangrijk. Daar trainen we ook veel op. Ons doel dit jaar is het beter te doen dan vorig seizoen. Dus sowieso het linkerrijtje halen. Het wekelijkse doel is beter te zijn dan de week ervoor. Dat we ook goed kunnen verdedigen, zag je vandaag. Ook mentaal is het nodig sterk te zijn om te kunnen winnen.”

Bekend terrein

Dan de stadsgenoot. De Zwart-Witten speelden zeker niet slecht en met veel inzet, maar de slordigheden waardoor nu voorin het verschil niet werd gemaakt, zijn wel een punt van aandacht. Erik Verzijden is deze zomer als nieuwe coach gekomen. Hij werkte deze middag, hoewel hij uit Boxtel komt, wel op bekend terrein. Veertien jaar geleden was hij bij Breda de coach van de vrouwen.

Aan een doelstelling in termen van een klassering wil hij zich nog niet wagen. ,,Wij zitten in een opbouwfase. We leden vandaag veel slordig balverlies, al hadden we zelf wel veel kansen. Maar Breda was effectief. Wij hebben wat dat betreft niet goed gespeeld en daar moeten we aan werken. Als team hebben we dit verloren, maar we gaan zeker nog wel punten pakken.”

Dat laatste moet zeker kunnen. Naast Breda lijken ploegen als Ring Pass en Huizen sterk op papier, maar tegen veel tegenstanders liggen er zeker kansen en de te rijden afstanden bij de uitduels vallen dit seizoen mee.