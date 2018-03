Colin Bekers wint koudste Drunense Duinenloop met overmacht

Bredanaar Kees Rijvers speelde mee in de wa­ters­nood­wed­strijd: 'uitschot' schittert in Parijs

16 maart Kees Rijvers was een van de elf namen in de Watersnoodwedstrijd tegen Frankrijk: 'Het was aan doelman Frans de Munck te danken dat zij niet uitliepen naar een nulletje of vijf'.