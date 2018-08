Colin Bekers vliegt over het Bels Lijntje

column Met spoed een topkeeper gevraagd bij NAC, barkeepers hebben ze daar inmiddels genoeg

25 augustus Crisisberaad bij City. Omdat keeper Claudio Bravo zijn achillespees afscheurde op de training is er sprake van lichte paniek. Op tafel liggen verschillende foto's van frisse jonge mannen in een keepersshirt, de felgekleurde handschoenen gekruist voor de borst. De hamvraag vandaag is; wie halen we terug naar Manchester?