Colin Bekers ‘verrast’ in Scorpiocross

Een verrassend sterk optreden van de intussen 40-jarige master, die aansprekende senioratleten uit de regio de baas bleef. En dat terwijl de verpleegkundige uit Teteringen pas op het laatste moment besloot mee te doen. Colin Bekers: ,,Ik heb tot één uur gewerkt en kon vanmiddag iets eerder weg. Het was de bedoeling te gaan trainen maar min of meer toevallig koos ik voor de cross van ‘mijn’ vereniging Scorpio. Uit een wedstrijd kun je iets meer halen.” In zes ronden over totaal 8550 meter voerde Bekers een flink deelnemersveld aan en bouwde zijn voorsprong prima uit op beste achtervolgers Rick Hartogs (DAK) en Lauran Beijens (Tilburg Road Runners).

Hartogs: ,,Het optreden van Bekers was sterk maar als de cross een ronde langer was geweest had ik hem misschien wel ingehaald.” Over de slotronde ontstond nog een misverstand. Het was maar goed dat koploper Bekers naast hardlopen ‘ook kan tellen’. Vlak voordat hij in de slotronde zelfverzekerd richting de finish draafde werd hem toegeroepen dat hij nóg een ronde moest afleggen. Gelukkig besefte Bekers na een meter of twintig omlopen dat hijzelf gelijk had en toog naar de finish als winnaar overall.