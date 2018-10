Clubvoorzitter kan nederlaag Tempo niet voorkomen, Zwart-Wit verliest

Amper vier maanden geleden was het feest bij Zwart-Wit toen ten koste van Huizen promotie naar de op een na hoogste hockeyklasse werd afgedrongen. Maar na zes duels in de promotieklasse staat de Bredase formatie voorlaatste met slechts twee punten.

MANNEN

PROMOTIEKLASSE

Push - Qui Vive 3-4 (2-2).

Push begon slecht en moest meteen in de openingsfase twee tegendoelpunten incasseren. Voor Push scoorden Max Kreft (2x) en Jamie van Aart, maar het bleek onvoldoende.

Zwart-Wit - Hurley 0-1 (0-1).

Het verlies tegen Hurley is volgens aanvoerder Guus Philippart de zoveelste nederlaag waarin Zwart-Wit nét tekort kwam. ,,Als we met dit moyenne door blijven gaan, handhaven we ons natuurlijk niet. We mogen ons niet blijven verschuilen achter de nipte nederlagen. Het wordt tijd dat we punten gaan pakken."



Bij de eerste tegenaanval in de achtste minuut versierde Hurley een strafcorner die uitstekend werd gestopt door doelman Jaap van Montfoort. Er volgden in het restant van de wedstrijd nog vier strafcorners, waarvan de doelman tot drie keer toe een treffer voorkwam.

Een verdedigingsfout werd de thuisploeg noodlottig. Jelmer Siersema kreeg teveel vrijheid en kon ongehinderd de 0-1 binnenschieten. Zwart-Wit ging op jacht naar de gelijkmaker, maar de finesse in de afwerking ontbrak.

Volgens Philippart is het geen pech: ,,Het niveau in de promotieklasse is een stap hoger. Alles moet sneller. Het is een kwestie van aanpassen. Het inpassen van de nieuwe spelers vergt ook zijn tijd. Maar ik maak me geen zorgen. We gaan nog punten pakken want we beschikken over genoeg kwaliteit."

OVERGANGSKLASSE A

Breda - Hudito 5-3 (2-0).

Breda won verdiend en legde de basis al voor rust. Wel leek de ploeg te moeten werken aan het gemak waarmee wederom achterin doelpunten werden geïncasseerd. Breda kwam dankzij de zege op drie punten van de koploper. Voor de thuisclub scoorden Floris Verheijen (2), Rick Doorenbos, Emiel Willems en Maurits Heemskerk.

EERSTE KLASSE B

Schiedam - Warande 3-1 (2-1).

De thuisclub was over de hele wedstrijd ook de sterkste ploeg. Sander van Leijsen scoorde nog voor de pauze, maar verder kwamen de Oosterhouters niet.

DSHC - Etten-Leur 1-0 (0-0).

Etten-Leur speelde in Delft een goede wedstrijd met veel balbezit op de helft van de tegenstander. Het enige wat niet lukte, was scoren. Daarvoor kreeg Etten-Leur in de tweede helft maar liefst zeven strafcorners.

TWEEDE KLASSE B

Dordrecht - Pelikaan 2-1 (1-0).

DERDE KLASSE B

Tempo - Souburgh 2-5 (0-3).

Vooraf zag het er goed uit voor Tempo. De hockeyers uit Bergen op Zoom hadden bij winst op Souburgh naar de derde plaats in de derde klasse B kunnen stijgen en daarmee aansluiting naar boven kunnen krijgen. Het liep op sportpark Rozenoord anders.

Volledig scherm Nick Matthijs (Tempo) stuit op de doelman van Souburgh. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Tempo speelde achterin continu één-op-één, waarmee uit tegenaanvallen de ploeg kwetsbaar kan zijn als de scherpte er niet is. Snel leidde dit tot de eerste strafcorner van de wedstrijd. Fedde Parel sleepte deze zonder mededogen in de touwen. Kort hierop volgde weer een aanval van Souburgh waaruit Daan Overgaag de 0-2 liet aantekenen. Halverwege het eerste bedrijf werd het ook nog 0-3 door opnieuw een rake corner van Fedde Parel.

Na de pauze liep het in de opbouw een stuk beter, mede dankzij Mike de Bruin (inmiddels eind vijftig). Niet om zelf zoveel meters meer te maken, maar met zijn ervaring wist de clubvoorzitter wel de organisatie beter neer te zetten. Daarmee kon de wedstrijd niet meer gered worden.

Na de 0-4 (opnieuw Parel) wist Xander van der Stel via een strafcorner het verschil weer naar drie terug te brengen. Tempo kreeg hierop kansen op meer, maar deze werden door de Zuid-Hollanders uitverdedigd. Toen uit een counter Tom van Leeuwen alsnog 1-5 gemaakt had, was het duel wel beslist. Uit een uitspeelcorner werd het door wederom Xander van der Stel nog 2-5.

VROUWEN

PROMOTIEKLASSE

HCKZ - Push 1-1 (0-1).

Lang leek Push in Den Haag de volle winst te kunnen pakken na een doelpunt voor rust van Sophie van Nieuwamerongen. Zover kwam het niet.

EERSTE KLASSE B

Breda - Craeyenhout 2-1 (0-1).

Breda kwam voor de pauze op achterstand en speelde niet goed. Na rust werd dit rechtgezet via Kiki van der Kreek en Saar Weijerman.

Zwart-Wit - Rijswijk 4-2 (1-1).

Zwart-Wit moest hard werken, maar wist de tweede plaats in de stand vast te houden. Denice Hermens (2x), Maud de Koning en Sophie Gelten scoorden.

Houten - Warande 2-0 (1-0).

Warande speelde de minste wedstrijd van het seizoen en dwong voorin ook nauwelijks kansen af. De winst voor de thuisclub was verdiend.

TWEEDE KLASSE B

Rapid - Etten-Leur 1-1 (1-0).