Clubliefde wint het (voorlopig) van de ambitie: ‘Heb in het dorp iets heel waardevols’

,,Vroeger wilde ik niets liever dan voor het Nederlandse handbalteam spelen”, zegt de fanatieke Tim De Laater (21) uit Heerle, die toch nog met enige jaloezie naar het afgelopen WK keek. Nadat hij als jeugdspeler zijn dorp verliet om zijn droom na te jagen, haalde hij de jeugdselectie, maar tot een interland kwam het nooit. Hij koos voor een stap terug naar het eigen dorp. ,,De droom is niet langer realistisch. Nu heb ik weer meer plezier in het spel gekregen.”

Als jeugdspeler bleek zijn stap uit Heerle naar Hellas in Den Haag al snel een goede keuze. In drie jaar tijd werd hij twee keer landskampioen. Om de stap naar de senioren in de BeNe League te zetten verkaste hij naar Sasja in Antwerpen, waar het niet helemaal werd wat hij ervan verwachtte. ,,De stap naar het seniorenhandbal is al best wel pittig en ik liep toen ook al snel een blessure op, waardoor ik drie maanden aan de kant stond.”

Tot overmaat van ramp zorgde het coronavirus er vervolgens voor dat de competitie werd stilgelegd en toen deze weer op gang kwam, zorgde een knieblessure ervoor dat hij weer moest toekijken in het vervolg van het seizoen

In deze periode is De Laater zijn dorpsclub altijd blijven volgen en hij zag het in die jaren niet altijd even goed gaan. ,,Het was van een afstandje pijnlijk om te zien dat de herenafdeling een beetje instortte en alles stopte. De laatste jaren werd ik er wel heel blij van toen ik hoorde hoe het handbal in het dorp weer steeds meer werd opgepakt.”

Grote glimlach

,,Vorig jaar keek ik natuurlijk ook met een grote glimlach naar het behaalde kampioenschap in Heerle”, geeft De Laater toe. Hij was in de zomer eindelijk weer blessurevrij en kon het niet laten om met zijn dorpsgenoten mee te spelen. ,,Daar haalde ik zo ontzettend veel plezier uit en dat zette me vervolgens wel aan het denken.”

In België werd het al snel duidelijk dat de concurrentie voor zijn positie was toegenomen. Daardoor nam de twijfel in de voorbereiding steeds meer toe. Vijf keer in de week naar België ging toch wat ten koste van zijn sociale leven en van zijn opleiding.

Volledig scherm Tim de Laater © Pix4Profs/Moreno Molenaar

Hij hakte de knoop vlak voor het seizoen door en hij keerde terug in Heerle. Hij kreeg het plezier weer helemaal terug in het handbal. Het werd qua niveau een stap terug, maar qua moraal een stap vooruit. ,,Ik besefte me eigenlijk sinds dat toernooitje in de zomer: Ik heb hier in het dorp toch wel iets heel waardevols om voor terug te keren.”

Voor de fanatieke speler is niet alle ambitie plotseling verdwenen, maar hij vindt het voorlopig goed zo. ,,Ik heb nu weer meer plezier in het spel gekregen. Daarbij is er met Heerle natuurlijk ook de ambitie om hogerop te komen.”

De ploeg is op koers voor het tweede kampioenschap op een rij en daarmee promotie naar de hoofdklasse. Het zorgt bij De Laater voor een nieuwe uitdaging om zijn fanatisme wat te temperen. ,,We trainen natuurlijk minder dan ik gewend was en op dit niveau zeggen mensen wat makkelijker voor een training af. Dan kan ik soms nog wat gefrustreerd reageren. Ik wil heel graag naar de hoofdklasse, want dat zou ons eigen niveau alleen maar opkrikken. Dan wordt het voor mij ook aantrekkelijker om hier gewoon te blijven.”