Clubheld Esther Weijters (The Stags) is van het aanpakken: ‘Als je iets leuk vindt, gaat het vanzelf’

Ga naar bndestem.nl/clubheld en nomineer jouw held.

Ruim dertig jaar later vervult ze voor twintig uur in de week diverse rollen als vrijwilliger bij HSV The Stags. Weijters is van het aanpakken. Letterlijk en figuurlijk past de term 'niet lullen, maar poetsen' bij haar. ,,Je kunt er wel over praten, maar het heeft geen zin als je geen actie onderneemt."

Waar haalt ze de tijd vandaan naast het werken in de ochtenden als schoonmaakster en het regelen van het huishouden? ,,Als je iets leuk vindt, gaat het helemaal vanzelf. En van mijn oudste zoon ben ik trainer-coach dus die gaat 's avonds mee naar The Stags."

Ze praat heel luchtig over het vrijwilligersambt. Weijters steekt gemiddeld twintig uur per week in de vereniging. Of het nu gaat om het schoonmaken van de wc's, de score bijhouden tijdens wedstrijden of het trainen en coachen van haar aspirantenteam. Maar achter de plaat als scheidsrechter zal niemand de 45-jarige schoonmaakster zien. ,,Op een gegeven moment is het ook wel genoeg natuurlijk." Toch neemt ze weer extra hooi op haar vork door een aspirantenteam (pubers tussen de twaalf en zestien jaar) onder haar hoede te nemen.

In principe staat ze er alleen voor, maar ze krijgt wel hulp als ze daar om vraagt. De trainer-coach kan bijvoorbeeld geen pitchertraining geven. Op dat moment springt iemand van Heren-1, Heren-2 of Heren-3 in. ,,Iedereen is heel erg behulpzaam binnen de vereniging."

In de weekenden reist ze alleen met haar team Zuid-Nederland door om wedstrijden te spelen. Geweldig en supergezellig, vindt ze dat. Dat verwerft respect bij de coaches - alleen mannen - van de tegenstander. Om alles in goede banen te leiden, maakt ze ook nog een rijschema voor de ouders en een rooster voor de bardienst. Zonder gemor gaat iedereen akkoord. ,,Ik heb geen auto waar dertien jongens inpassen dus ik kan de hulp goed gebruiken. Als een ouder niet hoeft te rijden, dan staat die achter de bar." Waar ze haar voldoening uithaalt? ,,Een simpel dankjewel als ik de score heb bijgehouden, een compliment over de schone wc's of de ontwikkeling van de jongens uit mijn team."