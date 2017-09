Clubheld De Koning: voor mij ook persoonlijk gewin

Of hij had verwacht dat zijn nominatie zou uitmonden in winst en vervolgens deelname aan de landelijke clubheldenverkiezing, waarmee hij 400 euro zou ophalen voor Sprint? ,,Nee, totaal niet. Je weet niet wat je te wachten staat", legt De Koning uit. ,,En die extra prijs van 400 euro maakt me enorm trots." Daar heeft hij een wasmachine van gekocht die in het clubgebouw staat en veelvuldig wordt gebruikt.

Met 649 stemmen bleef De Koning zijn naarste concurrent Wim van Houwelingen (RC Breda) voor, die 612 stemmen kreeg. De aanpak van de winnaar om zoveel mogelijk stemmen voor zich te winnen? ,,Ik heb een flinke lijst met mailadressen. Die heb ik geraadpleegd", legt De Koning uit. Die methode leverde hem behalve stemmen ook persoonlijk gewin op.

Zo kwam De Koning opnieuw in contact met een oude bekende die naar Zweden is verhuisd. ,,Dat wist ik dus helemaal niet totdat hij terug mailde. Echt grandioos." Maar dat was niet alleen een persoonlijk hoogtepunt voor hem. Met enkele oud-collega's, die hij uit het oog is verloren en inmiddels in Oegstgeest en Nieuwegein zijn beland, onderhoudt de pensionado nog steeds contact. ,,Dat is leuk, ook al is het per mail."

Ook kon De Koning niet onopgemerkt over straat. ,,Ging ik boodschappen doen, spraken mensen mij aan die ik totaal niet ken. Echt geweldig dat zo'n rubriek daadwerkelijk goed wordt gelezen."

De Koning, ruim 35 jaar verbonden aan Sprint, is nog altijd actief als vrijwilliger. Zo'n 30 tot 40 uur per week nemen zijn werkzaamheden voor de atletiekvereniging in beslag. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de accommodatie, de sintelbaan, het materiaal, het clubgebouw en de 32 mensen die hij aanstuurt. ,,Het is nog steeds ontzettend leuk om te doen", zegt De Koning.

Toen hij met pensioen ging, nam De Koning zichzelf voor om bezig te blijven. ,,Ik ga niet achter de geraniums zitten, maar ze zelf bijhouden", grapt hij. En zodoende gaat de 'Koning van Sprint', zoals hij liefkozend bij de atletiekvereniging wordt genoemd, nog altijd met veel plezier naar de Doctor Schaepmanlaan.

Ondanks dat hij de leeftijdsgrens van zeventig jaar is gepasseerd, denkt De Koning nog niet aan stoppen. ,,Als je bezig blijft, voelt het niet als 71 jaar oud. Dus we gaan nog even door."

