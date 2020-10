Claudia Jongerius tekent contract bij Chevalmeire: ‘Gaaf hè’

Met een nog stralendere lach dan anders bediende Claudia Jongerius (22) deze week de klanten van bakkerij 't Zand in Hoogerheide. Niet zo vreemd, want al vanaf haar jeugdjaren wilde ze maar één ding: ,,Prof worden." Met het tekenen van een contract bij het Belgische Chevalmeire is dat nu werkelijkheid. ,,De afgelopen jaren heb ik wel eens getwijfeld of ik er goed genoeg voor ben. Of ik er niet beter mee kon stoppen omdat het toch niks werd. Vanaf de zomer van 2019 is het vertrouwen in mezelf teruggekomen. En dit opent de weg naar mijn einddoel." Wat dat einddoel is? ,,Dat houd ik liever nog even voor me. Maar het is iets waar je van droomt."



Claudia Jongerius, opgegroeid in Oostvoorne en sinds haar tiende woonachtig in Hoogerheide, loopt over van enthousiasme als ze vertelt over de kans die Chevalmeire haar biedt om te laten zien wat ze waard is in de grotere profkoersen. ,,Een contract bij deze ploeg. Gaaf hè."

Ze vertelt het verhaal van velen. Van meiden die er jaren tussen hoop en vrees alles voor doen om prof te worden. ,,Dan zie je andere rensters opgenomen worden in World-Tour-ploegen en denk je: waarom mogen zij die overstap wel maken? Ik ben toch niet minder? Op een gegeven moment ga je heel erg twijfelen aan jezelf. En dat terwijl ik me na de junioren had voorgenomen om als renster in de beloftencategorie vier jaar de tijd te nemen om me op te werken tot het niveau van de eliten. Zowel qua kracht als tactisch."

Bij de junioren liep alles van een leien dakje. Lekker meedoen in de top. ,,Bij de eliten word je direct op je plek gezet. Het is heel anders koersen. Vooral tactisch. Bij de junioren rijdt ieder voor zich. Bij de eliten komt het ploegenspel om de hoek kijken. Ik had me voorgenomen om vooral te kijken en leren van wat er om mee heen gebeurde in het peloton. En toch word je nerveus van het feit dat je niet zeker weet of je uiteindelijk de capaciteiten hebt om aan te sluiten bij wat er nodig is om een rol van betekenis te spelen bij de profs. In het begin was het al een hele toer om een wedstrijd uit te rijden."

Wat haar op de been hield? ,,Dat ik er een harde kop op heb staan. Gewoon doorgaan met wat ik wil bereiken."