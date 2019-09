Christ Donders troeft Ahmed Abubakar af en wint Rondje Rijen

Donders was snel hersteld van zijn loop. Dronk wel opvallend veel na de finish. “Man wat stond er veel wind. Het was ook nog eens hele droge lucht waardoor ik een plakmond kreeg. De benen waren goed en het is een prachtige lus.”

Even leek het na de eerste honderden meters dat Donders concurrentie zou krijgen van een snelle loopster. Kim Lahaije spoot weg na de knal en ging als vierde in het totaalveld de bocht om. “Dat was normaal gesproken wel mijn aanvangstempo, maar vandaag was het niet slim. Ik heb heel veel last van blaren en al in de eerste ronde dacht ik aan uitstappen. Met wat wandelpauzes tussendoor kon ik de streep halen. Mijn eindtijd van 41,46 minuten is dan ook zeer zeer matig.” Dyanne Verpaalen (Spiridon) knokte zich naar de tweede plaats en won daarmee het circuit.