Chemie is terug bij de vrouwen van Pelikaan

,,De top drie is absoluut haalbaar”, zegt Sophie Vromans, de kersverse aanvoerster van de Roosendaalse hockeyclub. Vromans, 18 jaar oud pas en dochter van de voorzitter, nam afgelopen weekend de aanvoerdersband over van Meggy Noordhuizen. ,,Meggy heeft het erg druk in de privésfeer en kan zich daarom niet meer voor honderd procent richten op het hockey en het aanvoerderschap”, aldus Vromans.

Logische stap

,,Gezien het feit dat ik samen met Meggy al veel deed voor het team en ik al vier jaar aanvoerster was geweest bij de jeugd, was het een min of meer logische stap om mij aanvoerster te maken. Daar komt bij dat ik, samen met zes andere meiden, uit de A-jeugd naar Dames 1 ben doorgestroomd en het grootste deel van het team mij daarom ook kent als captain”, onderbouwt Vromans.

Die sterke verjonging was de indirecte oorzaak van het ontslag van Tolhuijs volgens voorzitter Vromans, die eerder in BN DeStem meldde dat ‘het ontbrak aan chemie tussen deze nieuwe jonge groep en de trainer.’ Tolhuijs was vooral met stomheid geslagen door zijn plotselinge congé. Sophie Vromans geeft verdere uitleg over het vertrek van Tolhuijs: ,,Niet alleen de jongeren vonden dat het ontbrak aan chemie, ook met de oudere garde was de klik er niet.”

Rogier Gütlich

Een tijdelijke oplossing werd gevonden in het aanstellen van Top Hockey-coördinator Rogier Gütlich, die samen met Pieter de Bot nog steeds de honneurs waarneemt. Vromans junior staat niet te trappelen om weer een nieuwe coach te verwelkomen. ,,Het gaat nu fantastisch. Wij kennen Rogier al jaren en voelen ons heel prettig onder zijn leiding. Ja, er is zeker sprake van een chemie tussen ons en de huidige technische staf”, is de speelster uitgesproken.