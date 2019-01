Carrousel van Camiel gaat weer draaien: Van der Haar en Nieuwenhuis kanshebbers in Rucphen

Camiel van den Bergh scheurde gisteren nog in volle vaart over het parkoers van de Rucphense cyclocross. Op een machine voor alle duidelijkheid. Zijn dagen als veldrijder liggen alweer ver achter hem, maar als parkoersbouwer toont Van den Bergh nog net zoveel passie voor zijn sport als in de dagen dat hij een verschroeiende openingsronde in de benen had. Daarnaast is hij ploegleider bij de Vlaamse veldritformatie van Creafin Tuv en geeft hij iedere woensdagmiddag training in Alphen.