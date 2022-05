Carlijn Ghijssen neemt afscheid met de dubbel: ‘Ik laat iets moois achter, maar het is tijd voor andere dingen’

Slot zonder spektakel voor Bredase rugbyclub door nieuwe competitie­op­zet, al zijn ze daar bij de club wel blij mee

De middenmoot is voor rugbyteams vaak een spannende plek om te staan. Ga je dan in de tweede seizoenshelft spelen voor promotie of degradatie? Die spanning is er voor Bredase Rugby Club (BRC) niet, want in de eerste klasse heeft de bond voor een andere opzet gekozen, waardoor de club ogenschijnlijk nergens meer voor speelt.

29 april