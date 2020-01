Camiels Carrousel is nog altijd blikvanger op NK Rucphen: ‘Hoe kom je er weer uit?’

Wat zoon Camiel bedenkt, bouwen ze samen. Hij en zijn vader Piet van den Bergh dus. Pa is sinds de eerste editie (2010) van de Cyclocross Rucphen nauw betrokken bij het evenement. Zoonlief stapte twee jaar later in. ,,Hij heeft me echt overgehaald. Want nadat ik zelf gestopt was met crossen (in 2009), was ik even helemaal klaar met fietsen."