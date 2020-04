BWF: een keurige, wilde bond van vijftig jaar

50 jaar bwfVijftig jaar geleden zag de Brabantse Wieler Federatie het levenslicht als een onvervalste 'wilde bond' van fietsende vrijbuiters. Inmiddels is het een keurige bond met aanzien, maar wel een die de wilde haren nog niet helemaal kwijt is. De jubileumactiviteiten kunnen voorlopig niet doorgaan. Wel is er het door Rein Lambregts geschreven boek ‘50 jaar BWF’ om te grasduinen in de geschiedenis van wat een vaste waarde is geworden in de Brabantse wielersport.

Het staat allemaal in het boek", zegt Rein Lambregts als je met hem herinneringen ophaalt aan de kleurrijke jaren dat de Brabantse Wieler Federatie (BWF) door de hoge heren van de KNWU werd gezien als een buitenechtelijk kind van de wielerfamilie. Verhalen over mannen en vrouwen die niet pasten of wilde passen in het keurslijf van de nationale bond, die begin jaren zeventig totaal geen oog had voor de mensen die graag wilden koersen zonder alle poespas van strenge regels en verplichtingen.

Lambregts was één van hen. De Oosterhouter behoorde samen met mannen als Ad de Bruijn, Harrie Voesenek, Toon Schrauwen, Rinie van Zundert en Johan Pemen tot de vele gezichten van de beweging, die de KNWU uiteindelijk dwong tot andere inzichten. Want niet voor niets viert de wilde bond dit jaar het vijftig jarig bestaan. Vijftig jaar BWF kan gezien worden als vijftig jaar bestaansrecht. De laatste decennia heeft ook de KNWU haar deuren opengezet voor mannen en vrouwen voor wie prof worden niet het ultieme doel is. Zeg maar voor de trimmers.

,,Begin jaren zeventig waren er bij de KNWU bijna geen wedstrijden voor mannen die zich te oud gingen voelen om nog langer bij de amateurs mee te doen", weet Lambregts. De BWF sprong al dan niet bewust in het gapende gat in de markt. ,,Veel oud-renners, ook voormalige profs, vonden bij ons een gelegenheid om weer te gaan koersen." Kortom, de fine fleur van een afgeschreven generatie vond in de BWF een nieuw en warm thuis.

Laagdrempelig

Maar bovenal was er de cultuur van de vrijbuiters. ,,Ons reglement past nog altijd op twee A4'tjes", zegt de huidige voorzitter en oud-renner René Haast. ,,Laagdrempelig, minder formeel, losser, minder regels en goedkoper zijn nog altijd de dingen die ons onderscheiden van de KNWU. Ondertussen accepteren we als vanzelf elkaars licentiehouders en rijden heel veel renners afwisselend in koersen van de KNWU en de BWF."

Hoe anders was dat vroeger. ,,Iemand met een KNWU-licentie werd geschorst als die bij ons een wedstrijd meereed", weet Lambregts. Het was de tijd van de kleurrijke buitenbeentjes van de sport. In het boek, dat is verschenen bij gelegenheid van het gouden jubileum, brengt Lambregts die periode tot leven. Renners, ploegen, bestuurders, ze komen allemaal langs. Fanatiek, legendarisch en kleurrijk was vooral (oud-) penningmeester Harrie Voesenek. ,,Het mooie was dat Harrie de categorieën aanpaste aan zijn eigen leeftijd. Toen hij 35 werd, kwam er een categorie 35-plus. Toen hij 40 werd een categorie 40-plus. Prachtig toch? Maar ook, als er om wat voor reden ook plots een zondag was zonder koers, organiseerde hij er vlug eentje op De Rith. Want er moest gereden worden in het weekend."

Die sfeer is er volgens Haast nog altijd. ,,Bij ons zie je dat oud-renners zelf wedstrijden gaan organiseren. En soms niet eentje, maar meerdere. Rinie van Zundert in Roosendaal soms wel zeven. Ook al kun je tegenwoordig als minder prestatiegerichte of oudere renner ook terecht bij de KNWU, bij ons gaat het allemaal net iets gemakkelijker."

De BWF had er een feestelijk jubileumjaar van willen maken. ,,Het is jammer dat al het moois dat we hadden gepland nu niet kan doorgaan", zegt Haast. ,,Zo had de wilde bond het seizoen groots willen aftrappen met de Grote Prijs Harrie Voesenek. ,,Hopelijk kunnen we daar nu de sluitingskoers van maken", zegt Haast. En mocht ook die er niet komen, dan is er altijd nog het boek 50 jaar BWF om je eraan te herinneren waarom de Brabantse Wieler Federatie als vrijbuitersgilde te fiets nog altijd recht van bestaan heeft.

Het jubileumjaar valt door de uitbraak van het coronavirus voorlopig in het water. Het boek ‘50 jaar BWF’ ligt al wel in de winkel. Het is het zevende boek van auteur Rein Lambregts over de wielersport in West-Brabant. Ook dit keer ademt het de sfeer van een met veel foto's en verhalen gelardeerd naslagwerk, waarin de schrijver zo compleet mogelijk probeert te zijn. Ook de namen van alle BWF-kampioenen (in alle mogelijk categorieën) zijn keurig op een rijtje gezet.

‘50 jaar BWF'. Auteur: Rein Lambregts. ISBN nr: 978-90-830253-3-3