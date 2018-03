BSC veegt vloer aan met DUNO, Bavel verliest topper

HOOFDKLASSE B

Woezik - Bavel 3-1 (3-0) 1-0, 2-0, 3-0, 3-1 Ilse van der Heijden.

Bavel-trainer Mark van Gils was ontevreden over het vertoonde spel voor rust. ,,We waren zwak, gaven teveel ruimte weg en verloren de duels. Na rust waren we constant de betere ploeg. Woezik is een tegenstander waar we niet van hoeven te verliezen'', aldus Van Gils.