Brons voor Maya Kingma op EK Triatlon team relay

hockey Breda verspeelt promotie­kan­sen in Groningen, Warande-da­mes winnen, maar halen geen play-offs

21:06 De mannen van hockeyclub Breda komen komend seizoen wederom in de overgangsklasse uit. Ook het tweede duel in de play-offs om promotie tegen Groningen ging verloren, in het noorden van het land werd het 4-1, waar donderdag thuis met 3-4 al een nederlaag geïncasseerd was. De vrouwen van Warande moesten in de laatste wedstrijd van het seizoen zelf thuis van Craeyenhout winnen om de play-offs voor een plaats in de Overgangsklasse te bereiken, maar waren daarbij afhankelijk van het resultaat van directe concurrent Houten. De Warande deed wat het moest doen, won met 4-2, maar hoorde na afloop ook van de winst van Houten tegen Zwart-Wit.