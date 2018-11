Broers Bantje tegenover elkaar in Bredase hockeyderby: ‘Natuurlijk houden we niet in’

Pa en ma Bantje staan er neutraal in. Zoals het ouders natuurlijk ook betaamt. Het liefst zien ze eigenlijk dat beide zonen met drie punten van het veld stappen. Het zou zowel de mannen van Push als Zwart-Wit wel goed uitkomen, bungelend in de onderste regionen van de promotieklasse. Maar helaas, zes punten zijn in dit zespuntenduel niet te vergeven.

De oudste de meest gestructureerde, de jongste telg uit de familie wat relaxter. Broers Thijmen (29) en Rogier (25) Bantje zetten hun eerste stappen op het hockeyveld bij de club van groen en blauw. Beiden maakten op jonge leeftijd hun debuut voor de hoofdmacht.

Speciaal gevoel

Rogier mocht op zijn zeventiende als jeugdspeler al regelmatig aan het grote werk ruiken. Zijn broer was toen al seizoenenlang een vaste kracht in de basiself. ,,Het is natuurlijk speciaal om met je broer samen te spelen”, kijkt Rogier terug. ,,Of ik veel van hem leerde? Dat weet ik niet. Er waren toen meer ervaren spelers dan hem. Misschien dat je onbewust het een en ander overneemt.”

Quote Of we nog een keer samen spelen in een selectie? Dat weet ik niet, misschien wel in een lager elftal Thijmen Bantje, Zwart-Wit

Ze vonden elkaar makkelijk op het veld. Daarbuiten overigens ook. ,,Maar het is allemaal al zo lang geleden”, lacht Rogier. Ook bij Thijmen zit het allemaal niet meer vers in het geheugen. ,,Je geeft natuurlijk wel eens wat tips, maar dat doe je bij iedereen.”

Na twee seizoenen kwam er een einde aan de broederband bij Push: Thijmen vertrok naar Zwart-Wit. ,,Iets minder trainen. Dat bevalt me tot op de dag van vandaag goed. Ik werk veel, dus tweemaal per week is prima”, aldus de fysiotherapeut.

Twijfel over terugkeer

Nu, zeven zwart-witte jaren later, bestrijkt hij er het middenveld nog steeds met volle overgave. ,,Ik heb wel een aantal keer getwijfeld, hoor. Om weer terug te keren, en samen met Rogier te gaan spelen. Vooral vier seizoenen geleden, toen wij degradeerden en Push juist een niveau hoger ging spelen. Maar het is er niet van gekomen, ik heb het hier goed naar mijn zin.”

In de tijd dat Thijmen zijn sportieve uitdaging bij de stadsgenoot zocht, maakte zijn broertje de hoofdklasse-periode van Push mee. In 2015 trok hij naar Spanje, om zijn hockeygeluk te beproeven bij CD Terrassa, dat op het één na hoogste niveau uitkomt.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Rogier Bantje (links) in actie voor de mannen van Push. © Pix4Profs / Edwin Wiekens

Mooie tijden waren dat in Catalonië, alles tip top geregeld. Busreizen van vier uur voor een uitduel in Valencia, een geëmotioneerde voorzitters die de arbiter van dienst de volle laag gaf. ,,Ik wist soms niet wat ik meemaakte. Ook leuk om eens uit m’n comfort zone te treden.” Na een half jaar in Zuid-Europa keerde de twintiger terug om zijn studie - ook Rogier heeft gekozen voor de fysiotherapie - weer op te pakken. Een terugkeer bij Push was onvermijdelijk. ,,Terug naar de hoofdklasse hoefde ik niet meer. Ik wilde lekker met mijn vrienden gaan hockeyen.”

Tot op heden zijn de twee dus alleen in de rivaliserende tenues te bewonderen. Misschien dat ze ooit weer eens samen ten strijde trekken. ,,Maar in een eerste elftal? Dat denk ik niet”, zegt Thijmen. Voor hem gaan de jaren inmiddels tellen. Een hereniging in een lager elftal ligt meer voor de hand.

‘Geen vies spel’

Als middenvelders - beiden moeten het hebben van hun aanvallende, creatieve krachten - is een broederclash onvermijdelijk. ,,Natuurlijk houden we dan niet in”, lachen ze. Thijmen: ,,Maar we zijn niet het type hockeyers dat wel eens ‘vies’ speelt. Zeker niet tegen elkaar.” Een lachje als de één de ander passeert, of een duwtje in de rug: meer het straatje van de Bantjes. ,,Da’s het leuke van zo’n potje.”

Sinds de mannen van hockeyvereniging Breda wat zijn afgezakt, begint de stadsderby tussen de andere twee grootmachten in het regionale hockey steeds meer te leven. ,,Dat merkte ik vorig seizoen al een beetje”, zegt Rogier. ,,Al had ik het idee dat Zwart-Wit er wat meer waarde aan hechtte dan wij.”