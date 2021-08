Bredase Van Dalsum terug naar Almonte, maar oefenpotje Cangeroes is altijd leuk

De basketbalzussen Anna (21) en Lisa (23) van Dalsum uit Breda spelen komend seizoen niet meer samen bij eredivisionist Utrecht Cangeroes. De jongste van de twee gaat een master volgen in Nijmegen en keert terug bij haar oude club Almonte uit Eindhoven in de promotiedivisie.

Anna, waarom heb je deze keuze gemaakt?

Ik ben geslaagd voor mijn hbo-opleiding Communicatie en wil graag doorstuderen. De specialisatie die ik wil volgen, wordt alleen in Nijmegen aangeboden. Spelen in Utrecht en wonen in Breda lijkt me lastig te combineren met deze studie. Ik kan niet tegen de coach van Cangeroes zeggen: ,,Ik heb deze week tentamen, ik kom niet.” Dan zit ik bij voorbaat op de bank.

Hoe heb je jouw debuutseizoen in de eredivisie beleefd?

Als super positief. Het was heel gaaf dat wij ondanks Corona competitie mochten spelen. Ik had nooit verwacht dat ik zo’n groot aandeel zou hebben in het team. Coach Ramon Kuipers wilde me beter maken en gaf me veel vertrouwen. Hij liet me in het merendeel van de wedstrijd starten. Ik heb veel meer gespeeld dan ik had verwacht.

Wat was het hoogtepunt?

Het allermooiste was als basisspeelster mijn debuut maken in de eredivisie. Natuurlijk was die allereerste wedstrijd, tegen Landslake Lions, ook een hoogtepunt. Waar ik het meest trots op terugkijk, is dat ik na mijn eerste wedstrijd in twee derde van alle resterende duels mocht starten. Misschien wel vaker. Beginnen als basisspeelster is één, volhouden is twee.

Wat ga je het meest missen?

De felheid en de motivatie van het team. Mijn zus Lisa ga ik natuurlijk ook missen. Het was leuk om samen de wedstrijden na te beschouwen. Ik ga wel haar wedstrijden kijken, dus kan nog mijn mening geven. Even invallen? Haha, tegen een oefenwedstrijdje zeg ik geen nee.

Hoe moet dat nou zonder Lisa?

Ik denk dat het voor haar zwaarder wordt dan voor mij. Nu moet ze elke keer in haar eentje reizen. We zijn bij Almonte ook wel eens uit elkaar geweest. Zij speelde in de senioren en ik in de onder 20. We hebben allebei een gezellig team, dus hoeven elkaar niet per se te missen. En eens geen concurrenten zijn kan ook wel leuk zijn.

En nu dus terug naar Almonte.

Ik heb met Lekdetec.nl uit Bemmel gesproken, maar ook spelen bij die eredivisieclub lijkt me niet te combineren met mijn studie. Bij Almonte kom ik mijn vriendinnen tegen, dus dat wordt ook hartstikke leuk en de promotiedivisie is nog steeds een mooi niveau.