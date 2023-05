Bredase triatlete Maya Kingma laat zich onderzoeken na astma-aanval in Cagliari

Kingma kwam na 1500 meter zwemmen in zee als vierde uit het water en zat ook na het fietsen in het zestal dat een voorsprong van 1.22 minuut had op de eerste concurrenten. ,,Ik voelde me tijdens het fietsen al niet geweldig en de start van het lopen was nog wel oké, maar daarna ging het bergafwaarts. Ik kreeg geen lucht, had last van tintelende en verkrampte handen. Het was afzien”, zei Kingma, die na afloop in de medische tent belandde.