Bredase trainer Alistair Overeem reageert op schorsing: ‘Onzin dat zijn overwinning op Badr Hari is afgepakt’

‘Ongeloof­lijk snelle’ Job van Uitert blijft na succesjaar langer bij zijn Franse raceteam

Coureur Job van Uitert uit Dongen rijdt ook komend seizoen voor Panis Racing. De 25-jarige Van Uitert reed vorig jaar voor het eerst voor het Franse team en de samenwerking is dusdanig goed bevallen van beide kanten dat er nog een jaar aan vast wordt geplakt. ,,Vorig jaar was goed, maar dit jaar hebben we maar één doel.”