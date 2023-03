Bredase talenten in de leer bij Zundertse vedetten: ‘Misschien die derde helft ook maar eens leren’

Wat begon als een team van twee groepen, is inmiddels een groot geheel. Het eerste team van de Zundertse volleybalclub Cegelec Zuvo was erg aan het verouderen en is aangevuld met een groep 16-jarige talenten uit Breda. Ondanks toenemende fysieke ongemakken, heeft de oude garde nog het hoogste woord. ,,Zij zijn fysiek misschien sneller, maar wij hebben nog een vlottere babbel.”

Bij de ingang van Cegelec Zuvo hangt een grote foto aan de muur van het behaalde derde divisie-kampioenschap uit 2015/2016. De helft van het huidige team kon toen waarschijnlijk nog niet eens bij het net en had nog nooit van de Zundertse club gehoord. Bram Douven is juist een van de spelers die nog steeds is overgebleven van die succesformatie en hij kijkt er met trots op terug. ,,Geweldig om dat mee te maken.”

Wachten op jonge aanvulling

In de jaren die erop volgden, kwam er weinig jeugd door en nam de gemiddelde leeftijd toe. Met het niveau kon de ploeg nog goed mee, maar de 36-jarige Douven ondervond aan den lijve dat het fysiek een steeds grotere uitdaging werd. ,,Gebreken komen met de leeftijd. Dan zit je heel erg op jonge aanvulling te wachten.” Het was dan ook goed nieuws toen de 20 jaar jongere Bynx Schuilenburg anderhalf jaar geleden binnenliep.

6 nieuwe gasten

Van kleins af aan speelde hij bij VC 't Aogje in Breda, maar hij was op zoek naar meer uitdaging en bovenal: Meer volleybal. Naast het spelen in de tweede klasse met zijn eigen club, ging hij meespelen op het landelijke niveau in Zundert. Al snel kwam er een teamgenoot naar hem toe met dezelfde ambitie. Van het een kwam het ander en in anderhalf jaar tijd waren er al zes jongens uit Princenhage die zich bij de dorpsclub hadden aangesloten.

Groot verschil

Door de nieuwe aanwas is het team nu verdeeld in twee leeftijdsgroepen die uiteenlopen van 16 tot 50 jaar. Even wennen voor beide groepen. ,,Na mijn eerste training ging ik douchen en gelijk naar huis", zegt Schuilenburg. ,,Toen zag ik iedereen langer blijven. Bij ‘t Aogje hebben wij niet eens een kantine bij de hal, dus dat was wel nieuw voor me. ‘Misschien moet ik die derde helft ook maar eens gaan leren’, dacht ik.”

Douven moet lachen en herkent zich helemaal in het verhaal van de nieuwe speler. ,,Ik was zelf ook zestien toen ik bij het eerste aansloot, dus deze situatie heb ik precies zo meegemaakt. In de jaren is de prioriteit wel een beetje verschoven. Veel van de meer ervaren spelers waren allang gestopt als we geen derde helft zouden hebben denk ik.”

In die derde helft kunnen de jongeren niet altijd over alles meepraten. ,,Soms gaat het over het werk en over het eigen bedrijfje dat sommigen hebben. Wij hebben nog maar ons eerste bijbaantje in de horeca", zegt Schuilenburg lachend. Maar grotendeels zijn de gesprekken voor iedereen te volgen: bitterballen op tafel en ‘mannenpraat'.

De buikjes van de ouderen

En natuurlijk kan de jonge garde het niet laten om af en toe een grapje te maken over de fysieke ongemakken bij hun teamgenoten. ,,Je ziet het aan de buikjes hè”, zegt Schuilenburg lachend. Zijn teamgenoot lacht met hem mee. ,,Wij hebben altijd een woordje klaar hoor. Zij zijn fysiek misschien sneller, maar wij hebben nog een vlottere babbel.”